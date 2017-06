Raul Jeets: eile oli ärevus sees, täna läks sõit katse-katselt paremaks

Intervjuus ERR-ile tunnistas Jeets, et eile õhtul tundis publikukatse eel ärevust ja sõit kujunenud loodetult, kuid reedel läks sõit katse-katselt paremaks ja laupäeval üritatakse tempot veelgi tõsta.

"Kuna hommikul sadas kõvasti vihma ja põhimõtteliselt on terve päeva sadanud, siis see muutis juba teed esimesel läbimisel väga rööpaliseks," lausus Jeets. "Teisel läbimisel oli asi palju hullem. Vihma küll enam ei sadanud, aga päris katki olid. Ei ole nii katkiste teede peal enne sõitnudki."

Jeetsi sõnul muutus ta päeva peale tunduvalt enesekindlamaks. "Eks eile õhtul oligi ärevus sees ja ei saanud sellist sõitu teha nagu oleks tahtnud. Täna alustasin suhteliselt rahulikult, et proovida kohaneda. Aga katse-katselt läks sõit paremaks ja tempo tõusis. Eks legend muutus ka palju. Kuna hommikul sadas vihma ja legend oli tehtud kuiva ilmaga, siis oli ta ühele poole paigast ära ja õhtul otseselt ei sadanud, siis oli teisele poole. See tegi kohanemise raskemaks, aga arvan, et võib kindlasti päevaga rahule jääda."

MM-debütandi õnneks töötab Škoda Fabia R5 väga hästi. "Õnneks mingeid viperusi ei ole. Autole on see päris karm muidugi. Aga tundub, et MM-rallid ongi sellised. Kui sõidad WRC2 klassis, siis peadki olema selleks valmis, et võimalikes keerulistes oludes hakkama saada. Auto on väga hea."

Laupäeval üritab ta innustust saanuna juba julgemalt vajutada. Kaks poolakast konkurenti on vaid mõne sekundi kaugusel. "Loodame, et homme on natuke parem ilm hommikul ja saame tiba eespool startida kui täna. Sada kilomeetrit seda rallit ära sõita on enesekindlust kõvasti juurde lisanud," ütles Jeets. "Loodame ainult, et tehnika peab vastu ja homme tuleb huvitav päev. Püüame tempot tõsta."