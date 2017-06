Tänak: vesiliugu tekkis muda peal päris tihti

Pärastlõunane esimene katse jäeti publiku ohutusele mõeldes ära, järgmistes näitas eestlane kolmandat, neljandat ja kolmandat aega ning lõpetas päeva publikukatse teise tulemusega, tehes 1,4 sekundiga ära ka oma paarilisele Latvalale.

"Päeva teises pooles olid teeolud vähe keerulisemad," kirjeldas Tänak Poola teid. "Midagi lihtsat ei olnud. Suht põhjatuks oli tee läinud. Värske muda veel peal, kuivavad olud. Ilmselgelt seda vesiliugu tekkis muda peal päris tihti."

Gaasi andis ta oma sõnul siiski normaalselt. "Usun, et isegi poolkõvalt sõites on neid riske ära hoida. Olud on ikkagi suht muutlikud ja üllatavad. Eks neid olukordi tuli ette ikka, aga ega me palju maksimumist eemal ei olnud."

Homse ilma sobivuse kohta ei soovinud ta spekuleerida. "Ega me seda muuta ei saa ja tuleb võtta mis on."

Laupäeval sõidetakse Mikolajki lähistel üheksa kiiruskatset. Neist esimene algab Eesti aja järgi kell 9.08.