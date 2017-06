Kaotus Meistrite liigas maksis Infoneti peatreenerile töökoha

Reedel teatas valitsev Eesti jalgpallimeister FCI Tallinn, et klubi mullu üllatuslikult tiitlini juhtinud peatreener Aleksandr Puštov lahkus ametist.

Uudise avaldas ERR-i venekeelsele portaalile klubi tegevdirektor Aleksander Altosar.

"Pärast kehva tulemust Maltal istusime klubi juhtkonna ja Puštoviga maha ja kaalusime olukorda. Otsustasime koostöö katkestada. Kinnitan, et otsus oli kahepoolne. Meeskond vajab uut tõuget ja uut emotsiooni," rääkis Altosar.

"Puštov sai sellest väga hästi aru ning kõigile oli selge, et peame midagi muutma - otsustasime treenerit vahetada."

Ametlikult tõuseb peatreeneriks küll Sergei Bragin, aga Meistrite liiga kordusmängus Malta klubi Hiberniansi vastu juhendab tiimi tehniline direktor Dmitri Skiperski.

"Meie eesmärk on Premium liigas tõusta kolme hulka ja Meistrite liigas pääseda endiselt esimesest kvalifikatsiooniringist edasi. Jah, me kaotasime avamängu 0:2, aga meeskonnal on potentsiaali," kinnitas Altosar.

2011. aastast saadik klubi peatreeneriks olnud Puštov jätkab klubis tööd, kuid veel ei ole otsustatud, millises rollis.