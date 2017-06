Evely Kaasiku: üks suurem viga tuli sisse, aga tunne oli hea

"Jooks oli enam-vähem. Etapivalikuid peab veel analüüsima, aga tean juba ette, et üks suurem viga tuli küll. 10-20 sekundit kaotasin. Tunne oli üllatavalt hea. Loodame, et homme on samamoodi," selgitas Kaasiku ERR-ile.

"Täna oli oluline teha üks korrektne sooritus ja vältida vigu. Ma teadsin, et jooksukiirus tuleb orienteerumiskiirusele iseenesest," lõpetas neiu.