Kristo Hermann: arvan, et õnnestusin täna

"Ma isegi ootasin võib-olla natuke rohkemat. Viimased paar nädalat on edukalt läinud ja ma olen saanud piisavalt puhata, et sellele võistlusele keskenduda. Ma arvan, et ma õnnestusin täna," rõõmustas Hermann.

Tartu mehena oli joostes oma kodulinna tundmisest kasu küll, kui enda sõnul oleks ta suutnud palju raskema raja kokku panna.

"Mind innustab see, et koondisekaaslased on järjest kõvemale tasemel jõudnud ja see aitab ka endal paremaks saada," selgitas töö kõrvalt amatöörina sporti tegev mees.