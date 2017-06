Janar Toomet jääb kuni kaheks kuuks platsilt eemale

Toometile sõitis sisse üks vastase mängija, misjärel Eesti koondislane kohe ka välja vahetati. Mängu järel ütles Kalju peatreener Sergei Frantsev, et poolkaitsja viidi koheselt haiglasse uuringutele, kirjutab Soccernet.ee.

Reedel teatas Kalju Facebooki vahendusel, et vigastus osutus sedavõrd tõsiseks, et mängumehel tuleb esialgse prognoosi kohaselt 6-8 nädalat taastumisega tegeleda.

See tähendab, et kui Kalju just Euroopa liiga play-off'i ei jõua, on Toometi jaoks eurohooaeg lõppenud.