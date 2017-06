Wozniacki jõudis Eastbourne’is finaali, vigastatud Konta loobus

Seejuures pääses Pliškova finaali mänguta, kuna Suurbritannia esinumber, 5. asetusega Johanna Konta oli sunnitud turniiri pooleli jätma.

Konta alistas neljapäeval esmalt tänavuse Prantsusmaa lahtiste võitja Jelena Ostapenko ning seejärel veerandfinaalis maailma esireketi Angelique Kerberi, kuid mängus Kerberiga kukkus Konta matšpallil niimoodi, et lõi pea tugevalt vastu maad.

"Võtsime vastu otsuse, et ma ei mängi, kuna rinnalülid teevad mulle veel päris palju valu," selgitas Konta. "Järgmisel nädalal algab Wimbledon, pean enda tervisele mõtlema."

"Ma ei maganud väga hästi, aga kuulsin, et see on normaalne," jätkas ta. "Ma ei tunne end hästi. Praegu on kõige tähtsam puhata ja siis vaatame, mis edasi saab."

Pliškova läheb finaalis vastamisi Wozniackiga (WTA 6.), kes sai pisut üle kahe tunni kestnud kohtumises 6:2, 3:6, 7:5 jagu maailma edetabelis 126. real paiknevast britist Heather Watsonist.

Wozniacki ja Pliškova omavaheliste mängude seis on 4:1 Wozniacki kasuks. Tänavu on nad vastamisi olnud kahel korral ja mõlemal on kirjas üks võit. Murul pole nad kunagi varem vastamisi olnud.

Wozniacki on sel hooajal mänginud juba kolmes finaalis, aga igal korral pidanud tunnistama vastase paremust, seejuures Kataris kaotas ta just Pliškovale.

Pliškova on tänavu võitnud kaks turniiri – lisaks Katarile ka Birsbane’is.