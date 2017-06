VAATA OTSE | Kas Viljandi suudab võõrsil Paidet üllatada?

Enne mängu:

Paide käis viimati Premium liigas väljakul kaks nädalat tagasi, kui koduväljakul tunnistati FC Levadia 5:2 paremust. Möödunud nädalal saadi aga suur võit karikavõistlustel, kui rahvaliiga meeskond FC Hiiu United alistati lausa 27:0! Liigatabelis on Paide 15 punktiga kuues, sama palju punkte on seitsmendana teeninud Tartu JK Tammeka, kes võõrustab homme Pärnu JK Vaprust.

Viljandi on tabeli põhjas seitsme punktiga, kuid sama punktiarvuga on üheksas Pärnu. Viimati teenis meeskond liigas punkte täpselt kuu aega tagasi, kui JK Tammekaga tehti 1:1 viik.

Hooaja alguses peetud Premium liiga matš kahe meeskonna vahel lõppes Viljandis Paide 3:2 võiduga.

Paide Linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: "Hooaja esimene pool hakkab läbi saama ning tabelikohale vaatamata ei ole me oma punktisaagiga rahul. Mängijate vormikõver liigub ülespoole ning soovime suvekuudel tublisti võidulisa. Loodan, et reede õhtul ollakse meile toeks nii linnastaadionil kui telerite ees ning me pakume meeldejääva etenduse koos võiduka lõpuga!"

Paide mängija Martin Kase: "Teame kõik, et Viljandiga on alati väga võitluslikud mängud. Viimane kord saime oma kolm punkti kätte viimasel minutil. Seekord tahame kodupubliku ees kiirelt kõik selgeks teha ja jätta kolm punkti koju."

JK Tuleviku juhendaja Aivar Lillevere: "Kindlasti tuleb mõlemalt poolt kõva lahing ja põnev kohtumine. Meie ülesanne on siiski oma mäng vastasele peale suruda ja ennast väljakul maksma panna. Läheme Paidesse kolme punkti järele."

Tuleviku mängija Martin Allik: "Mäng Paidega nende kodus saab kindlasti raske olema, aga meie lähme mängima oma mängu ja üritame enda tugevusi ära kasutades võtta sealt vajalikud punktid."

Mängu kohtunik on Joonas Jaanovits, keda abistavad Martin Lember ja Sten Klaasen. Neljas kohtunik on Marko Liiva.