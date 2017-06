Itaalias testimisel käinud Eesti noortekoondislast oodatakse tagasi

Umbkaudu kuu tagasi Itaalias sama akadeemia treeningutel käinud 17-aastane poolkaitsja naaseb Saapamaale järgmisel kuul. "Juuli lõpus lähen tagasi," ütles Soomets pärast eilset Esiliiga telemängu Soccernet.ee-le, kuid rohkem mängija seda teemat kommenteerida ei soovinud.

Sampdoria näol on tegemist mulluse kümnenda satsiga Serie A-s. Eestlastest on sama klubi akadeemias oma oskusi näidanud Henri Anier ja Joonas Tamm.