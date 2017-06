Tänak: keeruline, et olud pidevalt muutuvad

"Olud on päris põnevad jah. Suht pikalt on järjest vihma sadanud ja isegi kruusased teed hakkavad suht mudaseks minema. Kindlasti on põnev," lausus Tänak intervjuus ERR-ile. "Kindlasti on libedaid kohti ja keeruline koht ongi see, et olud pidevad muutuvad."

Kokkuvõttes on esinelik ülejäänud seltskonnast selgelt eraldunud: rallit juhib Jari-Matti Latvala (Toyota), kellele järgnevad Thierry Neuville (Hyundai; +4,5), Tänak (+5,0) ja prantslane Sebastien Ogier (+7,3). Viiendana sõitev Hayden Paddon (Hyundai) jääb enne pärastlõunaseid katseid liidrist juba 43,6 sekundit.

Ford Fiesta töövõime üle Tänak ei kurda. "Üldiselt auto toimib väga hästi. Ei ole probleeme. Eks kindlasti peame teiseks ringiks üht-teist muutma, aga eks näis. Mitte midagi suurt."