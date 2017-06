ETV2 ekraanil tuleb spordi superpühapäev

Pühapäeval algab ERR-i sporditoimetuse käesoleva aasta kõige suuremahulisem otseülekannete paraad, kus päeva jooksul jõuab ETV2 ekraanile kokku üle kümne tunni spordi otseülekandeid. "Sissejuhatuse sellele erakordselt tihedale spordisündmuste ja -ülekannete nädalavahetusele teeme juba reede õhtul jalgpalli Premium liiga 17. vooru ülekandega ETV2-s kell 19.25 ning autoralli MM-i otseülekandega Poola ralli 10. kiiruskatselt ERR-i spordiportaalis kell 20.00," ütles sporditoimetuse juht Rivo Saarna.



Suurejooneline spordipühapäev alustab ETV2 ekraanil 2. juulil kell 10, kui vaatajateni jõuab otsepildis Poola ralli 21. kiiruskatse. Autoralli MM-sarja kaheksas etapp on Eesti spordisõpradele erakordselt ootusterohke. Mullu jäi Ott Tänak Poolas dramaatiliselt rallivõidust ilma, nüüd on Fordil sõitval Tänakul karjääri esimene etapivõit olemas ning kruusarallidel suurepärast minekut näidanud Ott Tänak ja Martin Järveoja sihivad kõrgeimat kohta ka Poola teedel.



Kell 11, vahetult pärast kiiruskatse lõppu, vallutab ekraani "Suur võidusõit 2017 – Estonian Grand Prix". Baltikumi tähtsaim autoringrajavõistlus auto24ringil, mis ETV2 ekraanil algab juba laupäeval, pakub teisel võistluspäeval võimaluse otseülekandes kaasa elada GT Open ja BMW Xtreme klassi pikale sõidule. Kommenteerivad Tarmo Klaar ja Toomas Vabamäe, stuudiojutte juhib Kairi Rondo.



Kell 12.30 jätkub rallistuudio. Autoralli MM-i otsustava punktikatse eel teevad Karl Mihkel Eller ja Miko Niinemäe kokkuvõtte kõigist Poola ralli võistluspäevadest koos värskete kommentaaridega kohapealt ning seejärel hargnevad kõige olulisemad sündmused otsepildis televaatajate silme all.



Kell 14.50 jõuab ekraanile jalgpalli maailmajagude karikasarja pronksimäng. Nagu MM-finaalturniiridel kombeks, selgitatakse ka maailmajagude karikaturniiril kolmanda koha omanik. Poolfinaalides kaotanud Portugali ja Mehhiko kohtumine peetakse Moskvas enne õhtust finaalmängu. Kommentaatorid on Kristjan Kalkun ja Marek Lemsalu, stuudios Aet Süvari.



Kell 16.55 läheme otsepildiga Viljandisse, kus algab orienteerumise MM-i teine võistluspäev. Eestis toimuvatel maailmameistrivõistlustel on kavas sprinditeade. Ülekannet kommenteerivad Artur Raichmann ja Meelis Atonen. Reporterina juhib ülekannet Anu Säärits.



Spordi superpühapäeva kulminatsioon algab kell 20.45 jalgpalli maailmajagude karikamängu finaaliga Peterburis. Kas ihaldatud karika saab enda valdusesse Lõuna-Ameerika meister Tšiili või maailmameister Saksamaa? Otseülekannet kommenteerivad Alvar Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudiovestlust veab Aet Süvari.



Kõiki superpühapäeva otseülekandeid saab lisaks teleekraanile vaadata ka ERR-i spordiportaalis ja ERR-i mobiiliäpis.