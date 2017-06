Tanel Leok on juunioride motokrossi maailmameistrivõistluste patroon

Leoki jaoks on Eesti motokrossi tulevik oluline ja ta teab, kuidas ja kui palju tööd peab tegema, et jõuda tippu. Kodune võistlus, kus Eesti koondise ridades stardib 18 noort sõitjat, on heaks võimaluseks ennast näidata ja pakkuda väärt konkurentsi. Võistluse patrooni Leoki sõnul on kodune võistlus väga oluline.

"Eks kindlasti on kodus võistlemine eeliseks, teisest küljest on see ka väike pinge poistele. See on hea, et võistlus on Eestis ja meie poisid saavad kodus sõita. Korraldajariik saab panna rohkem sõitjaid välja ja paljud sõitjad saavad väga hea suure võistluse kogemuse," ütles Leok.

Leok teab omast käest, kuidas juunioride maailmameistritiitlid on tema karjääri positiivselt mõjutanud.

"Juunioride maailmameistrivõistlusi jälgitakse krossimaailmas suure tähelepanuga. Nii on see meie sõitjatele heaks võimaluseks. Kui teed siin hea tulemuse, on võimalus silma jääda juba suurematele tiimidele ja see teeb lihtsamaks järgmiste sammude tegemise krossimaailmas," sõnas Leok. "Näiteks mulle avas juunioride maailmameistritiitel ukse täiskasvanute MM-sarja. Tean, see pole lihtne ja selleks on vaja palju tööd teha. Toetan Eesti koondise sõitjaid ja usun, et oskan oma kogemuse pealt neile nõu anda, et kodus hea võistlus teha. Samuti tunnustan korraldajaid, et selline oluline krossivõistlus Eestisse on toodud, see on Eesti motospordi seisukohast väga oluline."

Enne kodust juunioride MM-i toimub 4.-6. juulil Lange motokeskuses MXGP treeninglaager noortele sõitjatele Laagris osalevad klasside 65cc, 85cc ja 125 2 T sõitjad. Treeneriks on kahekordne maailmameister belglane John van den Berk. Laagris osalevad ka mitmed Eesti koondise liikmed, kes stardivad kuu lõpus juunioride MM-il.

29.-30. juulil Lange motokeskuses peetavatel juunioride motokrossi maailmameistrivõistlustel osaleb noori sõitjaid rohkem kui 30 riigist. Võistlusklassideks on 65cc, 85cc ja 125cc. Võistlus on heategevuslik, kogu sündmuse tulud lähevad läbi õnnetuse liikumispuude saanud laste toetuseks. Seda toetab ka kohapeal toimuv oksjon, kus läheb müüki tänaste motokrossi staaride ja ka värskete juunioride maailmameistrivõistluste sõiduvarustus.