Tänak tõusis ülirasketes oludes tagasi teiseks ja kummitab juba ka Latvalat

Autoralli MM-sarja etapil Poolas on reedesel võistluspäeval kavas üheksa kiiruskatset. Ralli neljapäevasel avakatsel said Ott Tänak ja Martin Järveoja (Ford) kirja viienda aja.

SS2 (6,52 km): Kiireima aja sõitis välja Thierry Neuville (Hyundai), Tänak oli neljas, kaotades belglasele 1,6 sekundiga.

"Rada on päris mudane," ütles Tänak ralliraadio vahendusel ja lisas: "Sõitsin ühest ristmikust üisut mööda, läksin lihtsalt otse."

Üldarvestuses tõusis Tänak neljandaks, kaotades Neuville’ile 2,2 sekundiga.

SS3 (15,05 km): Katsevõidu võttis Jari-Matti Latvala (Toyota), Tänak kaotas talle teisena vaid 0,9 sekundiga. Kolmas oli eestlase tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes kaotas 1,3 sekundiga.

"Nüüd oli juba pisut parem kui eelmine katse. Tunne on veidi parem, aga olud on ikka keerulised," ütles Tänak ralliraadios.

Üldarvestuses jagab Tänak kolmandat kohta. Liidriks tõusis Latvala, edestades 2,1 sekundiga Ogier’d. Senine liider Neuville ja Tänak kaotavad mõlemad 2,4 sekundiga.

SS4 (19,6 km): Latvala võttis teise järjestikuse katsevõidu, edestades Tänakut 1,3 sekundiga. Ogier kaotas kolmandana kolme sekundiga.

"Väga-väga keeruline kiiruskatse, aga tavaliselt läheb mul sellel üsna hästi. Sõitsin pisut kiiremini," ütles Tänak.

Üldarvestuses tõusis Tänak nüüd Latvala järel teiseks, kaotades soomlasele 3,7 sekundiga. Ogier jääb kolmandana maha 5,1 sekundiga.

SS5 (13,5 km): Katsevõidu võttis Neuville, Tänak kaotas talle 3,2 sekundiga.

"Stardis suri auto välja, mootor oli nõrk," rääkis Tänak ralliraadiole. "Mis me teha saame?"

Üldarvestuses on Latvala endiselt liider, teiseks tõusis Neuville, kaotades 4,5 sekundiga ning kolmandaks langenud Tänak kaotab viie sekundiga. Eestlase tiimikaaslane Ogier on neljas, kaotades liidrile 7,3 sekundiga.

SS6 (6,52 km): Korraldajad otsustasid kuuenda kiiruskatse pealtvaatajate turvalisuse tagamiseks tühistada.

SS7 (15,05 km). Katsevõit läks Tänaku ees Paddonile, kes eestlast edestas 0,5 sekundiga. Kolmanda aja välja sõitnud Mikkelsen kaotas 1,6 sekundiga.

Esimesena startinud ja konkurentidele teed puhastanud Ogier kaotas parimale koguni 15,6 sekundiga.

Kõik sõitjad kritiseerisid finišisse saabudes juskui ühest suust teeolusid. Tänak ralliraadio vahendusel: "Olud on hullumeelsed. Raske on aru saada, mis toimub - tee on libe ja lompe täis. Võib-olla tagumiste jaoks läheb tee paremaks."

Üldkokkuvõttes kerkis Tänak mööda Neuville'ist ja hoiab nüüd taas teist kohta. Liider Latvalale kaotab eestlane vaid 2,3 sekundiga.