Ott Tänak lõpetas raske päeva Poolas napilt Neuville'i selja taga

Kogu päeva alla sadanud vihm muutis teeolud sõitjate jaoks väga keeruliseks, kuid eestlane oli pidevalt esikohakonkurentsis. Suure võitluse järel lõpetas päeva liidrikohal belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes edestab Tänakut vaid 1,3 sekundiga.

Laupäeval on kavas üheksa kiiruskatset ning päev algab juba kell 9:08. Homme on ERR-i spordiportaalis kaks otselülitust, kui kell 9.00 alustatakse telepildiga ralli 11. kiiruskatselt ja kell 15.00 saab kaasa elada 15. kiiruskatsele.

Seis 10/23 katse järel:

1. Thierry Neuville, Hyundai 56.21,2

2. Ott Tänak, Ford + 1,3

3. Jari-Matti Latvala, Toyota + 6,6

4. Sebastien Ogier, Ford + 35,1

5. Hayden Paddon, Hyundai + 39,6

6. Dani Sordo, Hyundai + 51,7

7. Teemu Suninen, Ford + 1.11,0

8. Juho Hänninen, Toyota + 1.28,9

9. Stephane Lefebvre, Citroen + 1.37,0

10. Mads Östberg, Ford + 1.42,7

Ralli käik:

SS2 (6,52 km): Kiireima aja sõitis välja Thierry Neuville (Hyundai), Tänak oli neljas, kaotades belglasele 1,6 sekundiga.

"Rada on päris mudane," ütles Tänak ralliraadio vahendusel ja lisas: "Sõitsin ühest ristmikust üisut mööda, läksin lihtsalt otse."

Üldarvestuses tõusis Tänak neljandaks, kaotades Neuville’ile 2,2 sekundiga.

SS3 (15,05 km): Katsevõidu võttis Jari-Matti Latvala (Toyota), Tänak kaotas talle teisena vaid 0,9 sekundiga. Kolmas oli eestlase tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes kaotas 1,3 sekundiga.

"Nüüd oli juba pisut parem kui eelmine katse. Tunne on veidi parem, aga olud on ikka keerulised," ütles Tänak ralliraadios.

Üldarvestuses jagab Tänak kolmandat kohta. Liidriks tõusis Latvala, edestades 2,1 sekundiga Ogier’d. Senine liider Neuville ja Tänak kaotavad mõlemad 2,4 sekundiga.

SS4 (19,6 km): Latvala võttis teise järjestikuse katsevõidu, edestades Tänakut 1,3 sekundiga. Ogier kaotas kolmandana kolme sekundiga.

"Väga-väga keeruline kiiruskatse, aga tavaliselt läheb mul sellel üsna hästi. Sõitsin pisut kiiremini," ütles Tänak.

Üldarvestuses tõusis Tänak nüüd Latvala järel teiseks, kaotades soomlasele 3,7 sekundiga. Ogier jääb kolmandana maha 5,1 sekundiga.

SS5 (13,5 km): Katsevõidu võttis Neuville, Tänak kaotas talle 3,2 sekundiga.

"Stardis suri auto välja, mootor oli nõrk," rääkis Tänak ralliraadiole. "Mis me teha saame?"

Üldarvestuses on Latvala endiselt liider, teiseks tõusis Neuville, kaotades 4,5 sekundiga ning kolmandaks langenud Tänak kaotab viie sekundiga. Eestlase tiimikaaslane Ogier on neljas, kaotades liidrile 7,3 sekundiga.

SS6 (6,52 km): Korraldajad otsustasid kuuenda kiiruskatse pealtvaatajate turvalisuse tagamiseks tühistada.

SS7 (15,05 km). Katsevõit läks Paddoni ja Tänaku ees WRC masinatest viimasena startinud Suninenile, kes uus-meremaalast edestas 0,7 ja eestlast 1,2 sekundiga.

Esimesena startinud ja konkurentidele teed puhastanud Ogier kaotas parimale koguni 15,6 sekundiga.

Kõik sõitjad kritiseerisid finišisse saabudes juskui ühest suust teeolusid. Tänak ralliraadio vahendusel: "Olud on hullumeelsed. Raske on aru saada, mis toimub - tee on libe ja lompe täis. Võib-olla tagumiste jaoks läheb tee paremaks."

Üldkokkuvõttes kerkis Tänak mööda Neuville'ist ja hoiab nüüd taas teist kohta. Liider Latvalale kaotab eestlane vaid 2,3 sekundiga.

SS8 (19,6 km). Katse võitis Neuville, kellele 4.-5. kohta jagama jäänud Tänak kaotas 3,9 sekundiga.

Tänak ralliraadiole: "Neuville riskis, kuid mina ei tahtnud liigseid riske võtta. Raske on mõista, mis tee peal toimub. Olen praeguse tempoga rahul."

Kokkuvõttes tõusis Tänak rallit juhtima, kui edestab Latvalat nüüd täpselt ühe sekundiga. Neuville jääb maha 1,7 sekundiga.

SS9 (13,5 km). Katse võitis Neuville, kes kerkis ka tagasi üldliidriks. Tänak kaotas belglasele 3,2 sekundiga ja sai kolmanda koha.

Tänaku kommentaar: "Alles reede on, seega ma ei sõida veel piiri peal. Olud on väga ekstreemsed ja pole mõtet kõike välja panna. Ralli on alles varajases staadiumis. Muidugi peame liidritel lähedal püsima. Homme on ees pikk päev uute kiiruskatsetega."

Kokkuvõttes langes Tänak taas teiseks ning kaotab enne tänast viimast katset Neuville'ile 1,5 sekundiga. Latvala jääb omakorda eestlasest maha 3,9 sekundiga.

SS10 (2,5 km). Kiireimat aega näitas Elfyn Evans, kes edestas Tänakut 0,5 sekundiga ja Neuville'i 0,7 sekundiga.

Tänaku kommentaar: "Homme on ralli võtmehetk. Enamus rajast on uus ja ees on pikad ja keerulised katsed. Sellise ilmaga saab olema eriti keeruline."

Kokkuvõttes lõpetas päeva liidrina Neuville, Tänak jääb maha kõigest 1,3 ja Latvala 6,6 sekundiga.