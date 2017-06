Mark Cavendish: usun siiralt, et olen planeedi parim sprinter

Dimension Data sprinteri nimel on 30 Touri etapivõitu, rekordimehel Eddy Merckxil on neli võitu enam, kirjutab Spordipartner.ee. "Usun siiralt, et olen parim sprinter planeedil. Kui haigust poleks olnud, mõtleksin rekordi löömise peale," lausus Cavendish intervjuus ajalehele The Times.

Mullu märtsis tuli Cavendish trekisõidus maailmameistriks, võitis Touril neli etappi ja tõmbas selga kollase liidrisärgi, seejärel teenis olümpiatrekil hõbeda ja sai maanteesõidu MM-il Peter Sagani järel teise koha.