U-18 poisid jätkavad Nordic Cupil täiseduga

Noormeeste mäng algas mõlemalt poolt rabedalt – tehti rumalaid pallikaotusi ja visked ei tabanud. Esimese veerandi võitsid rootslased 17:16. Vaido Rego hoolealused hakkasid peale puhkepausi kaitses taas agressiivsemalt mängima. Pikale vaheajale mindi eduseisus 35:33. Henri Drellilt poolajaks 8 silma.

Kristian Kullamäe kaks järjestikust kolmepunktiviset ja Matthias Tassi vabavisked viisid kolmanda veerandi hakul eestlased ette 45:35. Drelli 2+1 rünnak kasvatas eduseisu juba 15-punktiliseks – 50:35. Rootsile anti siiski omad võimalused ja viimasele otsustavale neljandikule mindi eestlaste 61:51 juhtimisel.

Kui mängida jäi viis minutit normaalaega, oli Rootsi kohati väga raskete visete toel jõudnud kolme punkti kaugusele (66:63), kolm minutit enne normaalaja lõppu olid tablool juba 70:70 viiginumbrid. Tassi ebasportliku vea järel suutsid vastased realiseerid vaid ühe vabaviske (70:71). Kullamäe tegi teisel pool teravust, sai vea kätte ja tabas joonelt kahest kaks (72:71). Kaitses saadi pall kätte ja seejärel tegi teravust Drell, kes tabas ühe vabaviske (73:71). Rootslased eksisid kaugviskel, Drell haaras kõrgelt lennult kaitselaua. Teisel küsis Tass korvi alla palli ja lahendas ära (75:71). Mängida jäi 35 sekundit. Fengula eksis kaugviskel ja viga tehti taaskord Kullamäele, kes viskas mõlemad vabavisked mööda, kuid lauas oli Tass. Hendrik Eelmäe sai veel joonelt proovida ja tabas mõlemad. Rootsi tagamängija tabas veel hullu kolmese ja Eelmäe saadeti uuesti visetele. Lõppskooriks 79:74 Eestile.

Võitjate parimana tõi Kristian Kullamäe 27 punkti, kuus lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Henri Drellilt 16 silma ja kuus lauapalli ning Matthias Tassilt kaksikduubel 12 punkti ja 15 lauapalliga.

Peatreener Vaido Rego sõnul oli Rootsi näol tegemist ebamugava vastasega. "Neil on lühike koosseis ja see tegi meie jaoks elu keeruliseks," sõnas Rego pressiteate vahendusel. "Kaitses oli täna palju möödarääkimisi. Ma ei tea, kas see tuleneb väsimusest või millestki muust, aga meil on keskendumisega probleeme. Au poistele, et nad raskest seisust välja tulid."

U-18 koondis jätkab Nordic Cupi täiseduga. Reedel minnakse vastamisi Islandi eakaaslastega.

U-16 tüdrukud jäid Rootsi eakaaslastele alla 35:56. Tüdrukud mängisid kaheksakesi ning pingutasid kõvasti, kuid imet ei sündinud. Ivetta Elizaveta Okuneva tõi eestlaste parimana 13 punkti. U-16 neidude koondise peatreener Marko Parkonen oli peale mängu positiivselt meelestatud: "Arvestades seda, et mängisime kaheksa mängijaga siis võib rahule jääda. Kui vastaste blokeerimised välja jätta, siis kaitsed mängisime täna väga korralikult."