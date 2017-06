Sixten Sild: iga Eesti võistleja peaks MM-il olema elu vormis

"Praeguse seisuga tundub, et kõik on kontrolli all, aga eks see tõehetk tuleb üha lähemale," tõdes Sixten Sild ERR-ile. "Me peame homme ehitama esimese kvalifikatsioonivõistluse jaoks võistluskeskuse üles juba sellise, mis kannatab ka järgmisel päeval finaali pidada. Siis oleks õige hetk küsida, kas kõik toimib."

"Kuna Tartu linna päevad kestavad Raekoja platsil õhtuni ja meil on seal juba homme lõunal võistlus, jääb meile see üks öö ja pool päeva ehitamiseks. See on päris kõva andmine."

Kui eriline on Lõuna-Eestis toimuv MM võrreldes nende maailmameistrivõistlustega, kus oled ise sportlasena osalenud ja korraldust vaadanud? "Eks ta on sarnane nende viimaste MM-idega, kus on samuti olnud otseülekanded, internetist kõik jälgitav, reporterid siin-seal. Kuna me oleme rahvaarvult väikseim riik, kes on jooksuorienteerumise MM-i korraldanud, on see meie jaoks tohutu pingutus. Väikses riigis on asjatundlikke inimesi suhteliselt raske leida."

"Me oleme eesmärgi seadnud nii, et iga võistleja peaks MM-il olema elu vormis," rääkis Sild. "Igaühe jaoks oleks kordaminek, kui ta ületaks oma senist parimat. Me ei saa ju nõuda, et kõik eestlased tuleks maailmameistriteks, aga kui ükski medal tuleks, oleksin äärmiselt rahul."