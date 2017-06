Evely Kaasiku: ma ei hoia end MM-il tagasi

"Iga võistlus on minu jaoks MM-il oluline, lähen sprindidistantsi kvalifikatsiooni täiega jooksma ja ei hoia tagasi," kinnitas Kaasiku ERR-ile. "Kui saan sprindis finaali, panen seal täiega. Kui jooksen sprinditeadet, annan ka seal endast parima, siis ka lühirada ja teade. Iga võistlus järjest on kõige olulisem, ma ei ole endale prioriteete seadnud."

"Mulle sobib kiire lugemine, eks see sealt tulebki," rääkis Kaasiku, miks ta on keskendunud lühemale distantsile. "Pikem distants on hetkel jäänud teisejärguliseks. Kuna ma alustasin orienteerumisega suhteliselt hilja, tundsin, et soovisin fokusseerida ja hetkel sobivad paremini lühemad distantsid. See võib olla seotud suusaorienteerumisega, mida ma ka harrastan, seal on vaja väga palju radadel navigeerida, see on natukene sarnane. Kindlasti toob tulevik ka tavaraja rohkem minuni."

Ütlesid, et avastasid orienteerumise enda jaoks hilja, millal see juhtus ja millega see sind ära võlus? "Meil on perekond väga sportlik ja meil on sees väike suusageen," sõnas Kaasiku. "Keidi ja Kaidi Kaasiku on minu onutütred ja mina olen ka väga palju suusatamisega tegelenud, aga isa vedas meid erinevatele spordivõistlustele. Ühel hetkel jäi vend pidama suusaorienteerumise juurde, mina orienteerumisjooksu juurde. See oli 12-13-aastasena."