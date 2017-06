Peakorraldaja Markus Puusepp: muresid on palju, aga rõõme on ka palju

"24 tundi enne esimest starti oleme peaaegu valmis," kinnitas ERR-ile orienteerumise MM-i peakorraldaja Markus Puusepp. "Just lõpetasin telefonikõne ja lahendasin veel väga suured probleemid ära, eks see käibki viimase hetkeni. Nii suur võistlus, meil on neli erinevat võistluspaika, kaks linna, kus palju muutub. Muresid on palju, aga rõõme on ka palju. Koondiseid on kohal lausa viiskümmend 400 sportlasega."

"Me ei ole Eestis kunagi korraldanud orienteerumisüritust, kus oleks peaaegu 500 korraldajat," rääkis Puusepp oma suurimast murest. "Kuidas me nende korraldajate haldamisega hakkama saame - kõik nad tahavad transporti, süüa, juua, magada. Kõiki on vaja korrektselt juhendada, kõik peavad teadma, kuidas sellel päeval ümber käia. See on veel võtmeküsimuseks, mis 24 tunniga lahendada."

Kuhu soovitad sprindikvalifikatsiooni ja -finaali ajal publikul vaatama tulla? "Nagu kõikidel distantsidel, soovitan alati tulla võistluskeskusesse ning sprintide puhul on selleks Raekoja plats. Siin näitame suurelt ekraanilt, kuidas võistlejad maastikul liiguvad, näitame tulemusi ning oma silmaga on ka võistlejaid näha. See on parim koht kaasaelamiseks. Orienteerumise üheks põhiprintsiibiks on radade salastatus, enne starti teavad umbes 10-20 inimest, kus on stardikoht ja kontrollpunktid. Kui tulete kohale ja näete, et võistlejad on linna peal, võib nende järgi minna vaatama, kas punkt on selle maja nurgal või puu all."

"Medaleid on 14 kilo ja need saadeti rahvusvaheliselt alaliidult Rootsist, loodetavasti tehti nad sellised, et ka eestlastele jaguks," muheles Puusepp. "Koduse MM-i juures on ainulaadne see, et oleme rahvaarvult kõige väiksem riik, kes on MM-i korraldanud. Põhimõtteliselt on kõik Eesti orienteerujad koduse võistlusega seotud - kas osalemas, korraldamas või seotud harrastajate võistlusega."