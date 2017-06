VIDEO | Poola ralli avatseremoonia jäi äikesetormi tõttu ära

Esimene kiiruskatse on Poolas kavas täna kell 20.08 ning esialgse info järgi algab see planeeritud ajal.

Lightning, thunder, wind and heavy rain in the @rajdpolski servicepark. Ceremonial start cancelled ⚡ ☁ ☔ #WRC pic.twitter.com/SjEmxQQ2zH — Mads Østberg (@MadsOstberg) June 29, 2017

Big storm over #Mikolajki, ceremonial start cancelled... SSS1 will be muddy, definitely! pic.twitter.com/XYEkcfRIJH — Citroën Racing (@CitroenRacing) June 29, 2017

Due to thunderstorm and hail the Ceremonial Start - Mikołajki Main Square is CANCELLED, for the safety reason. ????????#RallyPoland #RajdPolski pic.twitter.com/QuYCIJM4gF — Rally Poland (@rajdpolski) June 29, 2017