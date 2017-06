Timo Sild: tehtud tööd võiks võrrelda olümpiaks valmistumisega

"Pinget ei ole, kõik on tuttav," sõnas ERR-ile juba seitsmendal MM-il starti tulev Timo Sild. "Tean, kuidas MM-il asjad käivad. Viimased jooksud näitasid, et vorm on väga hea, pärast sõjaväelaste MM-i pole vormi katsetamas käinud."

Mille poolest tavarada sulle klapib, MM-ilgi on su parim tulemus olnud tavaraja kümnes koht? "Hea ollakse ikka selles, mida treenitakse. Kuna jooksen nii palju maastikul ja kaardiga, kaob jooksukiirus paratamatult ära ning heaks muutub maastikujooksu ökonoomsus."

"Eesti metsad on omapärased, kogemus maksab," rääkis Sild kodumaisest rajast. "Eks orienteerumine ongi kogemuse ala ja kuna ma olen Lõuna-Eesti maastikel iga suvi 20 aastat jooksnud, on nad mulle väga tuttavad. Kodune MM on ikkagi eriline sündmus ja seda võiks võrrelda olümpiaks valmistumisega, neli aastat on kõvasti tööd tehtud ja nüüd ootan võistlusi põnevusega."

Kuigi Timo Silla isa Sixten Sild on orienteerumise MM-il võitnud ka pronksmedali, ei ole kodus seetõttu pingeid peale pole pandud. "Medal on see eesmärk, aga kui juhtub ka nii, et isa tulemus jääb parimaks, on seegi tore," arvas Sild. "Praegu käib võrdlus pigem vennaga, isa jooksis 1991. aastal, päris palju on aega mööda läinud ja orienteeruminegi on muutunud. Enam ei võrdle ennast isaga, vaid pigem vennaga."

"Viimased kaks aastat olen olnud professionaalne sportlane, kaks aastat on olnud täis orienteerumist ja selle kõrvalt polegi väga aega üle jäänud."