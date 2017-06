Jalgpallil põhinev ennetusprogramm teenis kõrge rahvusvahelise tunnustuse

Kolmandat aastat tegutsev SPIN on vähemate võimalustega noortele suunatud spordipõhine arenguprogramm, mis toodi Eestisse Inglismaalt pärit ülieduka Kickz-i eeskujul. SPIN on tänaseks kaasanud enam kui 500 ebaturvalisest keskkonnast pärit noort Tallinnast, Kohtla-Järvelt ja Narvast.

SPIN-programm koosneb iganädalastest jalgpallitrennidest ning töötubadest, kus noortele õpetatakse läbi spordiga seotud tegevuste ning mängude erinevaid eluks vajalikke oskusi enesekontrollist eesmärkide seadmise ja võistkonnatööni.

"Erinevalt paljudest sarnastest algatustest oleme SPIN-programmi puhul võtnud eesmärgiks teadusliku mõju hindamise," kommenteeris SPINi tegevuse tagamaid tegevjuht Keit Fomotškin. "SPIN-il on põhjalikult läbimõeldud mudel, tugev koostöövõrgustik ja nagu teise hooaja tulemused näitasid, positiivne mõju noorte sotsiaalsete ja enesejuhtumise oskuste arendamisel. Paranesid osalejate õppeedukus ja koolikohustuse täitmine, tugevnesid prosotsiaalne hoiak ja enesekontroll, vähenesid impulsiivsus ja riskivalmidus. See näitab, et SPIN on mõjusalt toimiv programm, mis aitab luua kogukondades turvalisust, tugevdab osalejate sotsiaalseid oskusi ja toob positiivset muutust ka haridussüsteemi."

"Jalgpall on meie jaoks vahend ühiskonna arendamiseks ja paremaks muutmiseks ja meil on väga hea meel, et taoline programm on toonud reaalseid tulemusi ja muutnud noorte inimeste elu. Tänan kõiki SPIN-i inimesi, kes on selle nimel palju tööd teinud," lausus Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak.

Heateo Sihtasutusest sirgunud MTÜ SPIN-i kõrval panustavad programmi siseministeerium, Eesti Jalgpalli Liit, politsei- ja piirivalveamet, kõigi tegevuspiirkondade kohalikud omavalitsused, jalgpalliklubid FC Flora, FC Levadia, JK Narva Trans ja Kohtla-Järve JK Järve, lisaks Tallinna Vesi ja mitmed teised partnerid erasektorist. SPIN-programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond, Briti Nõukogu ja Kohtla-Järve Linn. UEFA Foundation for Children auhinnaga kaasneb 50 000 euro suurune rahaline toetus.