Saarepuu vastuväide suusaliidule: mina ei ole valetanud

Saarepuu sõnas eile Postimehes avaldatud intervjuus, et lepingutüli Team Haanja ja Eesti suusaliidu vahel jätkub, sest suusaliit ja EOK pole nõus Team Haanja pakutud lepinguparandustega. Saarepuu sõnul ei saa EOK sportlastele allkirjastamata lepingu tõttu maksta ettevalmistustoetust, kuid Team Haanja oli EOK rahadega juba arvestanud.

"Üks punkt lepingus, millest suusaliit ei taha rääkida, on selline, et sportlane peab tagama, et kui keegi veel peale nende viie EOK-st toetust saava sportlase läheb MK-etapile, tuleb neil viiel antud summa eest ka lisanduvate inimeste suusahooldus kinni maksta," väitis Saarepuu. Pärast intervjuud küsis Postimees Saarepuu antud väite kohta kommentaari Eesti Suusaliidu presidendilt Andreas Laanelt, kes ütles, et teiste sportlaste hooldekulu katmise pakkus välja Team Haanja ise, seda kinnitas ka EOK peasekretär Siim Sukles.

Alljärgnevalt avaldab ERR Saarepuu vastulause täies mahus.

Eesti Suusaliidu meediapartner Postimees ning Eesti Suusaliit ja Hr Siim Sukles ja Hr Andreas Laane eksitavad avalikkust 28.06.2017 artiklis "Treener Anti Saarepuu rääkis end Suusaliidu ja Team Haanja lepingutüli kommenteerides sisse".

Kuigi Eesti Suusaliit ja selle juhid on väitnud, et nemad ei soovi lahendada asju meedia teel, siis kahjuks on nad jätkuvalt valinud just selle tee. Seetõttu palun avaldada ka minu vastulause meedias.

ESL-i leping sportlastele ei jäta mitte mingit võimalust sportlastel sporti teha. Sportlastel on valida kahe variandi vahel:

- kirjutada lepingule alla ning võtta 120 000 eurone kohustus (hooldetiimi eelarve), mille katmiseks sportlastel raha ei ole ning mis lõppeb sportlaste füüsilisest isikust pankrotiga. Lisaks anda 200 ruutsentimeetrit dressipinda ESL-ile selle sponsorite logodeks, mis lõppeb meie tänaste sponsorite kaotamisega.

- lepingule mitte alla kirjutamisel ähvardab ESL võtta ära ka EOK toetuse, mida nad täna on ka teinud. ESL täna murdmaasuusatajaid ei toeta, EOK toetuse äravõtmisel võetakse ära ka riigi toetus ning lisaks ähvardatakse oma meediapartneri kaudu sportlasi mitte olümpiamängudele lasta.

Seega tekib olukord, kus saades EOK-lt 80 000 eurot peame ise maksma Suusaliidu asemel hooldetiimile 120 000 eurot ja loobuma oma sponsoritest. Lihtne loogika ütleb, et siis meil pole enam pennigi raha ei treenimiseks ega võistlemiseks ja lisaks oleme 40 000 eurot hooldemeeskonna eest võlgu ka veel.

Kuigi ESL on otsustanud ajada asju meedia vahendusel, siis miskipärast ei ole nad omalt poolt avaldanud vaidluse aluseks olevat lepingut ning murdmaasuusatajate täiendusi sellele. Sel põhjusel leiate antud kirja manusest ESL-i lepingu koos Team Haanja lepinguparandustega. Antud dokument kinnitab, et Hr Laane väide, et vaidlus käib ühe punkti üle, on vale, kuigi Siim Sukles kinnitab, et Andreas Laane räägib sulatõtt.

Olen veendunud, et sellisele ESL poolt pakutud jaburusele ei kirjuta keegi alla ning kindlasti on vale ka ESL väide, et teised sportlased on analoogsele lepingule alla kirjutanud.

Jätkuvalt oleksime nõus alla kirjutama neile kolmele punktile, mis olümpiakomitee algselt välja pakkus: sportlane peab valmistuma olümpiaks, järgima head tava ja antidopingureegleid ja aruannete esitamine.

Kinnitan, et mina ei ole valetanud, tegemist on Siim Suklese, ESL-i ja selle juhtide ning ajakirjaniku poolt loodud vale kontekstiga.