Kenny Kivikas: sprindifinaali kümnes koht on täiesti reaalne

"On päris huvitav, et saan kodulinnas maailmameistrivõistlustel joosta," sõnas 26-aastane Kivikas intervjuus ERR-ile. "See on orienteeruja jaoks tegelikult päris imelik, et saad selles kohas, kus oled üles kasvanud, joosta kõige tähtsamal võistlusel."

Peaks olema eelised käes, kaardi peal midagi tundmatut ei peaks olema? "Seda küll, aga vahepealsete aastate jooksul on siiski mõned kohad muutunud ja võib-olla teevad korraldajad ka mingeid vingerdusi, panevad näiteks lisaaiad, mis teevad olukorra keerulisemaks."

"Toomemägi võtab üldist liikumiskiirust alla, aga Raekoja platsi ümbruses on laugemat osa ka," iseloomustas Kivikas sprindirada. "Kiirusemuutus on päris korralik ja mulle erinevate kiirustega jooksmine sobib."

"Ma olen orienteerunud arvatavasti kauem, kui seda ise mäletan," meenutas Kivikas esimesi kokkupuuteid spordialaga. "Ükski pereliige ka vist ei tea, kui kaua täpselt orienteerunud olen ja kuna ma esimesel võistlusel käisin. Mulle meeldib see, et iga võistlus on erinev – staadionil jooksed ühte 400-meetrist ringi, orienteerumisel on iga rada eelnevast erinev ja vaheldusrikas. Mulle meeldib joosta nii linnas ehk sprinti kui metsas, see on väljakutset pakkuv spordiala."

"Sprindifinaali kümnes koht on hetkel täiesti reaalne," arvas mais Soomes toimunud MK-etapil sprindis 15. koha saanud Kivikas oma võimalustest. "Orienteerumine on selline spordiala, et ei tea ette, mis siin juhtuda võib. Ka kõige suuremad favoriidid võivad vigu teha ja elame-näeme, mis tulemuse see toob."