Debütant Jeets testikatsest: nagu suusaga rööpa peal

Poola MM-rallil debüteerib kogenud Eesti piloot Raul Jeets, kel kaardilugejaks Kuldar Sikk ja istumise all WRC2 klassi Škoda Fabia R5. Intervjuus ERR-ile sõnas 42-aastane rallimees, et oluline on kogu võistlus ühes tükis läbi sõita.

Elu esimene MM-ralli on nüüd ukse ees. Võib-olla alustuseks traditsiooniline küsimus: mis tunne on olla MM-rallil kohal?

Tere kõigile! Eks on ikka aukartus selle sarja ees. Tegemist on ju autoralli tippsarjaga ja esimest korda siin osaleda... väljakutse on korralik!

Nii et kui aukartus... kas siis jalg veidi väriseb ka?

Ei, jalg ei värise! Nii palju on rallit erinevates riikides ja erinevatel teedel sõidetud, et seda hullu ei ole. Aga teadmatust on kindlasti palju - pole sellises formaadis võistelnud kunagi nii pikka sõitu. Ei kujuta hästi ette, millised need teed välja näevad. Üllatusi tuleb kindlasti palju.

Nagu mainisid, oled EM-rallidel võistelnud küll. Kas oskad ka juba praegusel hetkel mingit võrdlusmomenti tuua? Mis MM-rallidel võiks olla teistmoodi peale selle, et need on pikemad?

Arutasime Kuldariga, et oleme ERC-sarjas sõitnud ajaliselt isegi pikemaid rallisid kui võib-olla selle ralli sõiduaeg üldse kokku tuleb. Kogemust on üksjagu, aga Poola ralli eripära on kindlasti see, et teed on kiired, äärmiselt nõudlikud ja kiiruse tõttu on keskendumine kindlasti kogu võidusõidu äärmiselt oluline, et mitte kuskil eksida.

Proovisid nüüd testikatsetel natuke neid Poola teid. Mis mulje jäi?

Testikatse sõitsime suhteliselt ettevaatlikult. Jälle uus kogemus - tee oli nii katki, et kohati ei olnud üldse pidamist. Sõitis nagu suusaga rööpa peal. Ei tahtnud ära lõhkuda ja võtsime suhteliselt rahulikult. Aga esimene huvi on rahuldatud, natuke sai aimu, kus meie klassi autod kõik on ja mismoodi sõitma peab. Kindlasti võib testikatsega rahule jääda.

Kuna stardite ka võistluse ajal mitte kõige eesotsas, siis ei pruugi samuti teeolud kõige paremad olla. Kas rahulik pealeminek võiks olla diviisiks?

Ta võiks nii olla, aga samas on tegemist võidusõiduga. Ilmselt peab võtma natuke rahulikuma tempo kui tavaliselt, aga mine tea. See on ikkagi võistlus ja siin tuleb otsida endale sobilik ja mugav kiirus ja proovida seda siis samm-sammult tõsta. Aga see selgub kõik sündmuste käigus - tempovalik ja muu.

Kindlasti on sul väga raske öelda, mis võiks olla optimaalne lõppkoht, aga kui oled pühapäeva õhtul endaga rahul, siis millega pead olema selleks hetkeks hakkama saanud?

Ennekõike tuleb kogu võistlus ühes tükis läbi sõita. Vältida suuremaid rumalusi ja eksimusi. Ma ikkagi mingeid kohti täna ei prognoosiks. See kõik on nii noor ja toores. Kui homne päev on ära sõidetud, on aimu rohkem, milline tulemus on võimalik ära teha. Aga me kindlasti tahaks sõita endast aeglasematest meestest kiiremini.