Vanad konkurendid "Suurel Võidusõidul" võimsate GT klassi autodega

1.-2. juulil Pärnu külje all auto24ringil toimuval Suurel Võidusõidul on üheks klassiks GT Open. Võimsate, 400-500 hobujõuliste, masinate võistlusklassis tulevad spetsiaalselt selleks võistluseks rajale vanad rivaalid Rain Pilve ja Tõnu Soomer.

Mõlemad sõidavad publikule tuttavate autodega, Pilve Renault Megane Trophy'ga ja Soomer BMW M3 GTR'iga. Mõlemad ootavad juba nädalavahetuse starte ja kindlasti on ka publikul põhjust seda klassi nüüd eriti rajale oodata.

GT Open klassis pakuvad neile veel konkurentsi mitmed sõitjad, teiste hulgas Taani GT sarjades sõitev Frederik Holm (Renault V6 Trophy) ja Raimo Kesseli (Chevrolet Corvette) Soomest, kes on motoringraja viimastel aastatel autoringraja vastu vahetanud. Nii Pilve kui Soomer usuvad, et sõidud tulevad ägedad ja nauditavad.

„Eks võistluspaus on olnud pikk aga on heameel uuesti autosse istuda ja rajale kihutada. Oleme Tõnuga pidanud palju häid lahinguid ja heade kamraadidega on ikka mõnus koos võistelda. Usun, et GT klassi autod pakuvad publikule väärt vaatemängu,“ rääkis Pilve pressiteate vahendusel.

„Ei saa salata, et oleme ikka iga aasta auto käima pannud ja rajal väheke lõbutsemas käinud. Ja nüüd, kui on võimalus sõita minu jaoks maailma parima autoga sellel heal võistlusel ning oma vana hea konkurendiga koos, see on äge! Tulge kohale ja veenduge selles ise,“ kutsub Soomer kõiki laupäeval ja pühapäeval raja äärde.

Suur Võidusõit, mis sõidetakse suuremalt jaolt 1.-2. juulil Pärnu külje all auto24ringil on Põhja-Euroopa, Soome ja Eesti meistrivõistluste etapp. Reedel, 30. juunil on kavas juba vabatreeningud ja kvalifikatsioonid ning esimene võistlussõit klassile HRX V8 Thunder Race. Laupäeval algab päev esimese stardiga kell 9.00, kui rajale lähevad Põhja-Euroopa meistrisarja punkte püüdvad F4 klassi noored vormelipiloodid. Kell 11.45 on võistluse pidulik avamine ja kell 12.00 jätkuvad võistlussõidud. Pühapäeval algavad võistlussõidud kell 10.00.

Kahel võistluspäeval, 1.-2. juulil pakutakse pealtvaatajatele lisaks tippvõistlustele ka meelelahutust! Avatud on Koguperelaat koos laste mänguala ja atraktsioonidega, toimub erinevaid tehnikaalaseid esitlusi, laupäevasel kontserdil, mis algab kell 11.00 astuvad üles Eesti üks tõusvaid poptähti - Quukivi ning hoogu lisab oma tuntud headuses Jaan Kirss.