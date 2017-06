Järveoja: kui nüüd sõiduks läheb, siis on puhas nauding

Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja sõnul on Poola rallil tähtis kurvides nüansse tunnetada, aga tervikuna on tegemist väga meelepärase võistlusega.

"Lahe ralli! Rajaga tutvumine on suhteliselt kiire. Kui võrrelda Sardiiniaga, kus sõidad 25-kilomeetrist katset peaaegu tund aega, siis siin rajaga tutvumine on ikkagi poole kiirem," lausus Järveoja intervjuus ERR-ile.

"See teeb iseenesest asja lihtsamaks, aga kiireid kurve on palju ja neid ei ole kindlasti lihtne kirja saada. Imepisikesed vahed on igal kurvil. Neid õigesti ära tunnetada on omaette küsimus alati. Aga kui ka nüüd sõiduks läheb, siis on puhas nauding."

Kui enne rallit käidi testimas sarnastes oludes Lõuna-Eestis, siis päris samad olud ei ole. "Kiirused on üsna suured, aga eks teede karakteristika ja pinnas ikkagi erinevad."

Tänast testikatset läbiti esimest korda üsna märgades oludes, sest öösel möllas Mikolajki kandis äikesetorm. "Öösel oli kõvasti sadanud," lausus Järveoja. "Siin on need katsed üsna mullased ja liivased. Hoiavad vett palju kinni ja hommikul oli päris libe. Kaks viimast läbimist olid paremad. Kolm tundi on kuivanud."

Esimese läbimise järel käis Tänak ka boksis, et proovida erinevat seadistust. Uue lahendusega parandati aega enam kui kolm sekundit. "Vahetasime amorte, et natuke teisi amorte ka proovida. Üsna libe oli ikkagi hommikul. Saime nende amortidega natuke paremini sõita."