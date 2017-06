Ott Tänak: vihm on kindlasti kasulik

Ott Tänak (Ford) oli pärast Poola MM-ralli testikatseid rahul, et sai masinat proovida ka märjemates tingimustes, kuna taolise ilmaga seni testitud ei ole.

"Tee oli hommikul suht pehme. Just esimene lõik metsavahel kippus mudaseks minema, aga ei midagi erilist," sõnas Tänak intervjuus ERR-ile.

"Mingeid üllatusi ei olnud ja ma arvan, et oli isegi hea, sest kuna sellistes oludes testinud ei ole, siis sai üht-teist proovida ja usume, et kui peaks midagi sellist rallil tulema, siis on meil vähemalt mingid valikud olemas."

Vähe vesisemate tingimuste vastu poleks Tänakul midagi. Pigem vastupidi. "Mingi vihm on kindlasti kasulik. Eks see pakib selle tee suht kokku ja ees sõites võiks isegi väike eelis olla võrreldes kuiva ilmaga," sõnas kolmanda stardipositsiooniga eestlane.

Tänak usub, et kõige kõrgemate kohtade peale asub heitlusesse kuni kümme pilooti. "Kõik on kindlasti kiired, selles ei ole kahtlustki. Siin saab kaheksa-kümne sõitja vahel väga tihe olema. Eks näis, kellel hea päev on."

Enne Poola rallit juhib MM-sarja 141 punktiga Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier, eestlane on belglase Thierry Neuville'i (Hyundai; 123 punkti) järel 108 punktiga kolmas. Vaid ühe silmaga jääb temast maha neljas kandidaat MM-tiitlile ehk põhjanaaber Jari-Matti Latvala (Toyota).