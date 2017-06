Poola ralli testikatsel kutsuti välja kiirabi, Tänak näitas teist aega

Vihmases ja märgades tingimustes toimunud testikatsel oldi sunnitud ühel hetkel sõidud peatama, kuna rajale kutsuti kiirabi. Põhjuseks oli see, et keegi kõrvalseisjatest oli pihta saanud mööduva auto rataste alt välja lennanud kiviga.

Kiireimat aega näitas belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes sai kirja aja 2.12,1. Tänak kaotas talle vaid kahe kümnendikuga ja kolmas oli Hayden Paddon (Hyundai) 2.12,7-ga. Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier kaotas liidrile täpselt sekundi ja oli neljas.

Esikolmik läbis raja kolmel korral, Ogier oli üks vähestest, kes sõitis neli korda.

Poola ralli esimene ametlik kiiruskatse sõidetakse juba neljapäeva õhtul algusega kell 20.08.

Reedene võistluspäev algab juba kell 8.15 ning kokku on kavas üheksa katset. Neist viimane (10. kiiruskatse) on otsepildis nähtav ka ERR-i spordiportaalis - algusega kell 20.00.