Poola ralli testikatsel kutsuti välja kiirabi, Tänak hoiab teist kohta

Poola MM-rallil on neil hetkedel toimumas testikatse, kus oodatult on väga head kiirust näitamas meie rallipaar Ott Tänak - Martin Järveoja (Ford).

Vihmases ja märgades tingimustes toimuval testikatsel on hetkel sõidud peatatud, kuna rajale kutsuti kiirabi. Põhjuseks oli see, et keegi kõrvalseisjatest oli pihta saanud mööduva auto rataste alt välja lennanud kiviga.

Seni kiireim on olnud belglane Thierry Neuville (Hyundai), kes on kirja saanud aja 2.12,1. Tänak kaotab talle vaid kahe kümnendikuga ja Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier on kolmandal kohal, kaotust liidrile täpselt sekund.

Esikolmik on saanud raja läbida kolmel korral, paljud teised tippsõitjad kahel juhul.

Poola ralli esimene ametlik kiiruskatse sõidetakse juba neljapäeva õhtul algusega kell 20.08.

Reedene võistluspäev algab juba kell 8.15 ning kokku on kavas üheksa katset. Neist viimane (10. kiiruskatse) on otsepildis nähtav ka ERR-i spordiportaalis - algusega kell 20.00.