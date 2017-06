Mehhiko alistanud Saksamaa kohtub finaalis Tšiiliga

Saksamaa asus kohtumist kiirelt 2:0 juhtima, kui Leon Goretzka oli täpne 6. ning 8. minutil. Väravatesadu peatus seejärel 59. minutini, mil hea meeskondliku töö realiseeris Timo Werner, kes viis sakslased juba 3:0 ette.

Marco Fabiani suurepärane kauglöök 89. minutil vähendas mehhiklaste kaotusseisu küll kaheväravaliseks, kuid kohtumise lisaminutil lõi Amin Younes lõppskooriks 4:1.

Saksamaa pääses maailmajagude karikaturniiri finaali, mis toimub pühapäeval. Nende vastaseks on teises poolfinaalis Portugali alistanud Tšiili. Mehhiko ja Portugal mängivad enne pühapäevast finaali pronksimängus.

Enne mängu:

Saksamaa kogenud peatreener Joachim Löw pakatas päev enne mängu toimunud pressiüritusel enesekindlusest ja kinnitas, et tema koondis on liikumas finaali suunas.

Saksamaa koondisel, kes Venemaal toimuval turniiril võitis alagrupi, on käsil 13 mänguline kaotuseta seeria, mis ulatub eelmisesse aastasse, kui viimati jäädi 2016. aasta Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Prantsusmaale.

"Minu sisetunne ütleb, et me oleme teel Peterburis toimuvasse finaali," sõnas Löw pressile. "Me oleme olnud meeskonnana paindlikud ja mängijad on individuaalselt teinud head esitused. Olen rahul oma otsusega tulla siia turniirile katsetama noorema koosseisuga."

Kui esimene poolfinaal Portugali ja Tšiili vahel läks penaltiteni välja, siis on enda sõnul selliseks stsenaariumiks valmis ka Löw. Hetkel veel konkreetset lööjate nimekirja tal tehtud aga pole: "Kui see juhtub, siis vaatan oma mängijatele näkku ja teen otsuse."

Saksamaa meeskond läbi alagrupi kahe võidu ja ühe viigiga, kui 3:2 mängiti üle Austraalia ja 3:1 Kamerun. 1:1 viik tehti Tšiiliga, kellega minnakse poolfinaali võidu korral finaalis uuesti kokku.

Mehhiko peatreener Juan Carlos Osorio sõnul on Saksamaa koondis küll üsna noor, kuid vaatamata eale on neil rahvusvahelist kogemust küllaga ning seda ei tohi alahinnata.

"Me läheme vastu meeskonnale, kes on hea näide koondisest, kes usub protsessi ja mängijate arendamisse. Peame meeles pidama, et olla noor ja omada kogemusi ei ole üksteist välistavad asjad," vihjas Osorio sakslaste ohtlikusele.

Mehhiko saagiks alagrupis jäi samuti kaks võitu ja üks viik, kui esmalt tehti 2:2 viik alagrupi võitnud Portugaliga ning seejärel võideti 2:1 Uus-Meremaad ja 2:1 Venemaad.

Mehhiko eeldatav alg-11: Ochoa; Luis Reyes, Araujo, Moreno, Layun; Jonathan dos Santos, Herrera, Fabian; Lozano, Jimenez, Vela.

Saksamaa eeldatav alg-11: Ter Stegen; Ginter, Mustafi, Rudiger; Kimmich, Goretzka, Can, Hector; Stindl, Draxler; Werner.

Kohtumise otseülekanne algab neljapäeva õhtul kell 20.50 ETV2 ekraanil ja ERR-i spordiportaalis.