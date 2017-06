Jõesaar: välismaale minek on alati olnud minu eesmärk ja on ka edaspidi

Erinevatest maailma nurkadest läbi käinud Janari Jõesaar on lõpuks Eesti põhikoondise kandidaatide seas ja ihkab saada põhitegijaks. Kindel soov on 23-aastasel mängumehel ka jõuda tagasi välismaale.

"Eestisse jäädes on variandid Tartu või Tallinn. Tartu soovib minu jätkamist, ka Kalev/Cramo on huvitatud. Ootan pakkumisi ka mujalt ja kui välismaalt tuleb midagi sobivat, lähen kindlasti. Nagu öeldud, on see alati olnud mu eesmärk ja on ka edaspidi," sõnas Jõesaar Õhtulehele antud intervjuus.

Mullu mängis Jõesaar Tartu Ülikooli meeskonnas, kus kogus Eesti liigas 33 kohtumisega keskmiselt 24,5 minutit, 10,8 punkti, 5,5 lauapalli, 1,5 korvisöötu ja 1,3 vaheltlõiget mängus.