Vähemusse jäänud Levadia kaotas Iirimaa klubile kahe väravaga

Levadia jaoks võttis kohtumine negatiivse pöörde 42. minutil, kui kamerunlasest keskkaitsja Tabi Manga sai teise kollase kaardi ning pidi väljakult lahkuma. Järgnenud karistuslöögist viis Iirimaa klubi juhtima Garry Buckley.

76. minutil oli Levadial hea võimalus kohtumise seis viigistada, kuid Josip Krznarici löök tabas latti. Kuus minutit hiljem vormistas Steven Beattie kauni tabamusega lõppskooriks 0:2.

Korduskohtumine mängitakse 6. juulil Iirimaal.

Levadia mängis Pärnu rannastaadionil, sest Kadrioru staadion oli neljapäeval kergejõustiku poolt hõivatud ning UEFA ei olnud valmis mängupäeva liigutama.

Enne mängu:

Kui eelmisel neljal aastal oli Levadia esimeseks eurovastaseks poolprofiklubi, siis tänavu nii hästi ei läinud. Iirimaa meistrisari on UEFA liigade edetabelis hetkel 38. kohal, Eesti aga alles 43. real, kirjutab Soccernet.ee.

Viimasel kahel hooajal liigas teisena lõpetanud Cork on tänavu aga lausa fantastilises hoos - 19 mängust on võidetud 18, korra mängiti viiki. 10 endale lastud värava kõrval on vastastele löödud koguni 54 tabamust. Seega on iirlased isegi veel paremas hoos kui Levadia ise, kes samuti tänavu kaotusekibedust maitsma pole pidanud.

"Kindlasti väga-väga raske vastane. Sel hooajal on õnnestunud neil koduliigas samamoodi vältida kaotusi," rääkis Levadia kapten, tänavu 17 vooruga 11 väravat löönud Rimo Hunt klubi pressiteenistusele. "Jõuline, kiire, väravale orienteeritud meeskond," lisas ta.

Tugev vastane pole maarjamäelaste jaoks aga ainus takistus. "Mis teeb veel raskemaks, on see, et meil puudub koduväljaku eelis. Peame mängima oma kodumängu Pärnus väljakul, mis ei ole minu jaoks kõige mugavam, aga tingimused on sellised ja anname endast parima," ütles Hunt.

Levadia peatreener Igor Prins: "Paberil on Cork City väga tugev, nende head tulemused Iirimaa liigas räägivad enda eest. Samas algab Pärnus kõik nullist ning meeskondade võimalused edasi pääseda on võrdsed. Läheme tegema head tulemust ning üritame oma võimaluse ära kasutada."

Levadia poolelt jäävad esimesest euromängust eemale juba pikalt vigastuspausi pidanud keskkaitsja Igor Morozov ja Svjatoslav Jakovlev.

Kohtumine toimub neljapäeval algusega kell 18.30 Pärnu rannastaadionil.