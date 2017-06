TÄNA | Nõmme Kalju kohtub eurosarjas Fääri saarte neljanda meeskonnaga

"Mulle tundub, et nad mängivad tavalist Skandinaavia stiili - palju võitlust, kehamängu ja standardeid. Nad teevad ka ohtlikke kontrarünnakuid. Tase ei ole ehk kõige parem, aga meie jaoks ikkagi raske vastane," iseloomustas Kalju kapten Vitali Teleš külalisi Soccernet.ee vahendusel.

Teleš ütles, et variandile avaringis välja langeda Kalju ei mõtlegi. "Praegu juba kõik muidugi ootavad seda, et Kalju läheb edasi, sest eelmised aastad kulgesid meie jaoks ilusti. Ma ei tea, kas see tõsiasi rõhub meid või mitte, kõik selgub platsil. Ma arvan, et meeskond on valmis."

Eelmistel hooaegadel on Kaljule avaringis alistunud Helsingi HJK (Soome), Reykjaviki Fram (Island), Aktobe (Kasahstan) ja Trakai (Leedu). Mullu langes nõmmekatele ka Haifa Maccabi (Iisrael) teises ringis.

Kogu Soccernet.ee eelvaadet mängule saab lugeda SIIT.

Mäng toimub neljapäeva õhtul algusega kell 19.30 A Le Coq Arenal.