Kalju lubas endale värava lüüa, kuid alustas eurohooaega siiski võidukalt

Kodumeeskonna Kalju jaoks ei alanud kohtumine just kõige rõõmsamal toonil, sest vaid kümme minutit kestnud mängu järel pidi vigastuse tõttu väljakult lahkuma Janar Toomet. Kolm minutit hiljem viis Tallinna klubi keskkaitsja Denis Tjapkini pealöök Kalju juhtima, avapoolajal rohkem väravaid ei löödud.

Teise poolaega alustas Fääri saarte klubi sootuks paremini ning 49. minutil viigistas Patrik Johannesen seisu. Kalju viis 2:1 ette Artjom Dmitrijevi värav 79. minutil, vaatamata lõpuminutitel külalismeeskonnale peale pandud survele ei suudetud eduseisu aga suurendada ning nii pääses Fääri saarte klubi Tallinnast minimaalse kaotuse ning löödud väravaga.

"Oli väga raske ja võitluslik mäng," sõnas Kalju ründaja Tarmo Neemelo ERR-ile. "Alguses saime surve peale ja lõime ühe ära, aga siis hakkasime võib-olla pigem nende stiilis mängu mängima. Oleksime võinud oma stiili edasi mängida, proovida läbi äärte rohkem tsenderdustega. Võimalusi oli ka esimesel poolajal teine ära lüüa, aga teise poolaja alguses lõi hoopis vastane ja siis läks juba rabistamiseks.

"Hea, et saime võidu vähemalt kätte, kahju muidugi, et vastased said võõrsilvärava."

Korduskohtumine peetakse Torshavnis 6. juulil.

Enne mängu:

"Mulle tundub, et nad mängivad tavalist Skandinaavia stiili - palju võitlust, kehamängu ja standardeid. Nad teevad ka ohtlikke kontrarünnakuid. Tase ei ole ehk kõige parem, aga meie jaoks ikkagi raske vastane," iseloomustas Kalju kapten Vitali Teleš külalisi Soccernet.ee vahendusel.

Teleš ütles, et variandile avaringis välja langeda Kalju ei mõtlegi. "Praegu juba kõik muidugi ootavad seda, et Kalju läheb edasi, sest eelmised aastad kulgesid meie jaoks ilusti. Ma ei tea, kas see tõsiasi rõhub meid või mitte, kõik selgub platsil. Ma arvan, et meeskond on valmis."

Eelmistel hooaegadel on Kaljule avaringis alistunud Helsingi HJK (Soome), Reykjaviki Fram (Island), Aktobe (Kasahstan) ja Trakai (Leedu). Mullu langes nõmmekatele ka Haifa Maccabi (Iisrael) teises ringis.

Mäng toimub neljapäeva õhtul algusega kell 19.30 A Le Coq Arenal.