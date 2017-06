U-16 ja U-18 korvpallikoondised said jagu Norra eakaaslastest

U-18 koondis

Norra koondise poolehoidjaid oli saali kogunenud 50 ringis. Mäng algas tempokalt ja mõlemalt poolelt pakuti rünnakul ilusaid esitusi. Esimesele hingetõmbepausile mindi meie noorte 22:18 juhtimisel.

Mäng jätkus eestlaste dikteerimisel. Teine veerand Vaido Rego juhendatavatele samuti 24:18 ja pikale pausile siirduti soliidses 46:36 eduseisus. Head minekut näitas 202 cm pikkune Henri Drell, kes tõi esimesel poolajal 13 mänguminutiga 12 punkti. Natuke alla üheksa minuti mänginud Matthias Tass lisas 8 silma ja 7 lauapalli.

Kolmas veerandaeg küll kaotati 18:17, kuid Vaido Rego andis põhimeestele ka selgelt vähem mänguaega, kui kahes eelnevas kohtumises. Enne viimast otsustavat neljandikku oli seis 63:54 Eesti kasuks.

Ohtlikult lähedale vastaseid enam ei lastud ning turniiritabelisse kirjutati kolmas võit numbritega 79:69. Henri Drell tõi eestlaste resultatiivsemana 16 punkti. Võimsa esituse tegi ka tagamängija Kristian Kullamäe, kogudes 13 punkti, 13 lauapalli ja viis resultatiivset söötu. Matthias Tass lisas 14 silma ja 12 lauapalli. Efektiivsuse näitaja oli taaskord parim 10 punkti toonud Erki Kuhil (17).

Meeskonna abitreener Gert Kullamäe sõnul pööratakse suurimat tähelepanu hetkel kaitsemängule. "Meil on kaitsemängu osas teatud nõudmised, mida püüame ellu viia ja pidevalt lihvida. Andsime täna mõnele mehele rohkem puhkust ja proovisime erinevaid koosseise."

Hetkel U-18 vanuseklassis täiseduga jätkava Eesti koondise juhendaja turniirivõidule veel ei mõtle. "Tase on Nordic Cupil väga ühtlane. Homme on mäng Rootsiga. Kõik võib juhtuda," rääkis Kullamäe.

Koondise mängujuht Kristian Kullamäe ütles kohtumise järgselt, et hetkel on kõige tähtsam mängutunnetuse leidmine: "Praegu on kõigile minuteid vaja, et tekiks hea rütm. Täna mängisime juba palju organiseeritumalt ja pall jõudis rohkem Tassile ja Karpinile alla."

U-18 koondis on kuue punktiga turniiritabeli liider, neile järgnevad nelja punktiga Soome ja Norra.

U-16 koondis

U-16 vanuseklassi noormehed alustasid kohtumist ülevälja pressiga, mis tõi ka kiiresti edu. Norrakaid ei lastud kahe esimese mänguminuti jooksul üle keskjoone ja 12:0 spurt oli tõsiasi. Vahet hoiti kümne punkti piirimail terve esimese veerandi. Peeter Toomas Taeli 2+1 rünnak tõi tabloole 24:11 edunumbrid ning sellelt seisult siirduti esimesele hingetõmbepausile.

Ka teisel veerandil oli initsiatiiv Gert Prantsi hoolealuste käes. Eduseis kasvatati pikaks vaheajaks koguni 25-punktiliseks, 48:23.

Kohtumise teine pool kuulus selgelt Norra koondise taktikepi all. Kui mängida jäi vähem kui viis minutit, oli vahe sulanud üheksapunktiliseks, 72:63.

Peatreener Prants võttis seisult 74:64 aja maha, mille järgselt muutus eestlaste mäng nii rünnakul kui kaitses tuntavalt agressiivsemaks. Kerr Kriisa aktiivne tegutsemine ja Martin Laandu kaks järjestikust korvi viisid meie mehed taas 20 punktiga ette (84:64). Küllaltki veenev 86:67 võit lõpuks Eestile.

Kerr Kriisa viskas eestlaste parimana 16, Hannes Saar ja Kaspar Lootus lisasid 13 silma.