Jetisõidu juunioride maailmameister: tore, et soe ja sätendav vesi lendab

Kohila Gümnaasiumis viienda klassi lõpetanud 12-aastane Reinaas tõi Portgalist koju nii juunioride maailma- kui Euroopa meistrikulla jetisõidus. "Pärast esimest vooru rääkisin enda treeneri Quinten Bosschega, kes õpetas mulle paar nippi, mida ma edaspidi kasutasin ning sain mõlemas sõidus head tulemused," ütles Reinaas ETV spordisaatele.

Belglasest tippsõitja ja treener juhendab Reinaasi välisvõistlustel ja tema juures käidi kevadel ka välislaagris, kuid suure töö teevad ära isa Ott ja ema Sirle, kelle eeskujul noor talent alaga ka tegelema hakkas. "Elu viis meid pooleteist aastat tagasi kuidagi kokku tänaseks 12-kordse maailmameistri Bosschega," meenutas Ott Reinaas. "Ta nägi Mattiases heatahtlikku väikest poissi, võttis ta tehnika enda kanda ja andis treenimiseks kätte teatud suunad. Mattias kuulab teda hästi, saab sealt õppetunde ja see on meie trennidele palju kaasa aidanud."

150 kilo kaaluva ja kuni 80 km tunnis kihutava junior ski GP3 klassi jeti taltsutamiseks peab tegema palju füüsilist trenni. "Kõige raskem on see, et kogu aeg tuleb ennast füüsiliselt vormis hoida," tunnistas Mattias Reinaas. "Kurvid tuleb selgeks teha ja asend peab hea olema, aga mulle meeldib see, et soe ja sätendav vesi lendab," lisas Reinaas, kes hoiab ennast vormis jagrattaga sõites, poksimisega ja jõusaalis.

Eelmisel aastal võitis Reinaas juunioride maailmameistrikulla mõlemas sarjas ja sarnast duublit soovib ta teha tänavugi. Selleks tuleb võita kuld ka oktoobris USA-s.