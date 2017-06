Treki MK-sari paisub viieetapiliseks

Trekisõidu MK-sari kasvab uuel hooajal ühe etapi võrra - kavas on viis osavõistlust, kusjuures kõik toimumiskohad on võrreldes eelmise hooajaga uued. Esimene etapp toimub 3.-5. novembrini Poolas Pruszkówis, järgnevad Manchester (Suurbritannia), Milton (Kanada), Santiago (Tšiili) ja Minsk (Valgevene).

See on esimene kord pärast hooaega 2008-2009, kui MK-sari on viieetapiline. Võistluste toimumine Poolas ja Valgevenes annab ka Eesti fännidele soodsa võimaluse tipptasemel trekisõitu oma silmaga vaadata, vahendas Spordipartner.ee.

Maaimameistrivõistlusi võõrustab 28. veebruarist 4. märtsini Apeldoorn.