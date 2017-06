MLS-is debüteeriv Los Angelese klubi noolib Hollandi legendi

USA jalgpalli profiliigas MLS-is 2018. aastal debüteeriv Los Angeles FC plaanib avahooajaks kohale meelitada mõnd suurt jalgpallinime ning peamiseks eesmärgiks on Hollandi legend Wesley Sneijder.

Los Angeles FC on hetkel Galatasaray ridades pallivat Sneijderit meelitamas kolme miljoni euro suuruse aastapalga ja kahe-aastase lepinguga. LAFC juhtkond usub, et endise Real Madridi ja Milano Interi staari toomine annaks selge sõnumi ülejäänud liigale, et klubi võtab asja tõsiselt ning soovib saada liiga võimsaimaks tiimiks, vahendas Soccernet.ee.

33-aastasel Sneijderil on Galatasarayga leping 2018. aasta suveni, kuid LAFC alustab oma hooaega sama aasta märtsis ehk hollandlane peaks tiksuma 2017. aasta Istanbuli suurklubis lõpuni ning uuel aastal liikuma Los Angelesi.