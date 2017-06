M-Spordi tiimijuht tiitliheitlusest: Tänak on heal positsioonil

Kui mullu keeras eestlane DMACK-i tiimi auto rooli, siis tänavu on ta tagasi M-Spordis, kuhu kuulub ka prantslasest neljakordne maailmameister Sebastien Ogier. M-Spordi tiimijuht Malcolm Wilson on rahul nii Tänaku, Ogier, kui ka DMACK-i eest sõitva uelslase Elfyn Evansiga. "Kogu kolmik on suurepäraselt sõitnud," ütles Wilson ERR-i spordiportaalile. "Sebastian on saanud kaks esikohta ning Ott võttis Sardiinias oma debüütvõidu. Elfyn oli aga Argentinas lähedal täistabamusele."

Wilson usub, et M-Spordi piloodid võitlevad ka Poolas kõrgete kohtade eest. "Sebastien on neljakordne maailmameister ning tema tulemused räägivad iseenda eest," alustas Wilson. "Tänak praktiliselt võitis siin mullu ning tänavu on temal ja Evansil hea stardikoht. Kes on aga meie peamised konkurendid, seda on raske öelda, sest meeskonnad on küllaltki võrdsed."

MM-sarja üldarvestuses on Ogier kogunud liidrina 141 punkti. Järgnevad Hyundai belglasest rallimees Thierry Neuville 123 ja Tänak 108 silmaga. "Ogier on parimas seisus, kuid ka Tänak paikneb heal positsioonil," lisas Wilson.