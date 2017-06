Eesti U-16 ja U-18 neiud kaotasid Nordic Cupil Norra eakaaslastele

Kaitses hakiti vastaseid korralikult ja rünnakul leiti vabad positsioonid. Esimesele hingetõmbepausile mindi 10:10 viigiseisult. Teisel veerandil mäng lagunes ja norrakad asusid poolajaks juhtima 34:17. Lauavõitluse kaotas Eesti 31-18. Visketabavus vastaste kasuks 40%-23%.

Teisel poolajal näitasid eestlannad taaskord sisu ning mängisid vastastega võrdselt. Esimesel kahel veerandil sisse lastud vahe oli siiski liiast ning vastu tuli võtta 42:62 kaotus. Viimane veerand Eestile 14:11. Iris Tagel tõi meie parimana 13 silma.

Koondise peatreeneri Marko Parkoneni hinnangul oli Norra näol tegemist sarnase taseme võistkonnaga, kuid füüsiline ettevalmistus panid jõuvahekorrad paika. „Peale viite minutit mängu me justkui ei jaksa enam,“ sõnas Parkonen.

U-18 koondis alustas mängu Norra vastu samuti hästi. Esimese veerandi järel olid tablool viiginumbrid 11:11. Teise veerandi esimeses pooles anti initsiatiiv korraks vastastele, kuid poolajaks haarasid Janne Ritsi hoolealused 24:19 eduseisu. Janne Pulk kostitas vastaseid 15 punktiga.

Kolmas veerand kaotati aga 18:8, mis tähendas, et viimase veerandiga oli vaja välja tulla 39:32 kaotusseisust.

Skoorivaese viimase veerandi võitsid aga norralannad 12:7 ja kogu mängu 51:39. Võitjate resultatiivsemana tõi Astrid B. Donnem 12 punkti. Eesti parim oli Janne Pulk 20 punkti ja 6 lauapalliga. Johanna-Eliise Teder lisas 8 punkti.

U18 tütarlaste koondise peatreener Janne Rits sõnas peale mängu, et tüdrukud on energiast tühjad. „Nad pingutavad küll aga lihtsalt ei jaksa. Väsimus on sees.“ Samuti pole Ritsi hinnangul avananud võistkonna liidrid. „Meil ei ole heade liidriomadustega mängijat, kes võtaks ohjad enda kätte.“