Ajaleht: Belgia parima rattatiimi tulevik on kindel

Belgia parima meeskonna Quick-Step Floorsi leping nimisponsoriga lõppeb käesoleva aastaga ja rattameedia on spekuleerinud, mis saab klubist järgmisel hooajal. Belgia väljaanne Het Laatste Nieuws kirjutab aga, et vahetult enne laupäeval algavat Tour de France’i avalikustatakse kontraht peasponsoriga.

Väidetavalt on põrandakatete tootmisega tegelev kompanii nõus rahalist katet andma järgmised neli aastat. Ka rattasponsor Specialized on nõus jätkama. Toetajate hulgas on ka säästumarketite kett Lidl. Pole teada, kas meeskonna toetajana jätkab Tšehhi ärimees Zdenek Bakala, vahendas Rattauudised.ee.

Meeskonna juht Patrick Lefevere läks aga uudist lugedes marru: “Sellised uudised ainult hävitavad mu päeva. Kõik hakkavad mulle helistama. Tehing pole kindel.”

Quick-Step Floors kuulub maailma juhtivate meeskondade hulka, olles võitnud viiel viimasel aastal üle 50 esikoha. Tänavusel Touril kuuluvad koosseisu: Jack Bauer, Gianluca Brambilla, Philippe Gilbert, Marcel Kittel, Daniel Martin, Fabio Sabatini, Zdenek Štybar, Matteo Trentin ja Julien Vermote.