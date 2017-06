Force India plaanib nime vahetada

Vormel-1 sarjas osalev Force India kavatseb nime muuta Force One’iks, et meeskonda ei seostataks liiga palju Indiaga.

Tiimi looja ja üks osanikke on India päritolu Vijay Mallaya, kuid nüüdseks on võistkonnale jäänud vaid üks India sponsor, milleks on Mallaya firma Kingfisher.

„Nime muutmise järel peaks meil olema kergem leida toetajaid üle maailma,“ sõnas Force India üks juhte Otmar Szafnauer, kes loodab, et konkurendid toetavad neid. „Kui Brawn tahtis nime muuta Mercedeseks, siis olime sellega nõus ning loodetavasti tulevad nüüd teised meile vastu.“