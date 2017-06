Saluri võistkondliku EM-i eel: elu võimalus karikas pea kohale tõsta

Eesti koondise konkurendid esimestel mitmevõistluse võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel on Valgevene, Prantsusmaa, Ukraina, Suurbritannia, Poola ja Šveits. Venelased ei saa osaleda võistluskeelu tõttu ja seega kukub pühapäeva õhtuks eliitseltskonnast välja vaid üks koondis.

Kuivõrd paljud konkurendid ei võistle Tallinnas just kõige tugevamate koosseisudega, on Eestil kodupubliku ees suurepärane võimalus võidelda Euroopa meistritiitli eest. Seitsmevõistluse starti tulevad meie kaks 6000 punkti naist Grit Šadeiko ja Mari Klaup ning nende nooremad kolleegid Hanna-Mai Vaikla ja Margit Kalk.

Kümnevõistluses osaleb kokku neli 8000 punkti meest, kellest kaks on eestlased. Kogenud ukrainlasele Oleksei Kasjanovile ja prantslasele Gael Querinile pakuvad konkurentsi Karl Robert Saluri ja Janek Õiglane, keda toetavad Kristjan Rosenberg ja Markus Leemet. Kui Õiglane püstitas isikliku rekordi 8037 punkti kuu aja eest Götzises, siis Saluri tippmark 8108 punkti pärineb eelmise aasta kevadest.

Sel hooajal Saluri veel 8000 punkti piiri alistanud pole - viimati tegi ta juuni alguses USA üliõpilasmeistrivõistlustel tõkkejooksus haiget põlvele ja oli sunnitud katkestama. Õnneks on taastumine läinud edukalt ja Saluri usub, et saab kodusel võistlusel koondist maksimaalselt aidata, kuigi väikesed küsimärgid eelkõige just tõkkejooksu kohal veel on.

"Saab ära teha, ma ei pabista väga," rääkis Saluri Vikerraadiole. "Üks ala veel on, mille jaoks on taastusharjutusi vaja teha - kui saab selle ka korda, ei näe enam mingit põhjust. Viimased paar päeva on juba päris positiivselt läinud, vahepeal oli küll selline halb tunne, ei saa ju tulla siia nii, et näitan nägu ja ühte ala ei saa teha. Ma olen positiivne ja usun, et saab kõik ära teha ja veel hästi."

Milline eesmärk sul selleks nädalavahetuseks on? "Mõned päevad tagasi ütlesin Janekule, et meil on elu võimalus - kui kõik oma ära teeme, siis me võidame selle võistluse ära ka," sõnas Saluri. "See on võistkonnavõistlus, ma võin 8500 punkti teha, kui keegi teine teeb 7000, ei võida me midagi. Meil on elu võimalus - esimest korda üldse on see EM-ina kirjas, tiim on korralik, tuleb omad ära teha ja võime lõpus karika pea kohale tõsta."

Mais USAs isikliku rekordi 7720 punktini viinud Markus Leemet oli mõne nädala eest USA üliõpilasmeistrivõistlustel veelgi paremas hoos, aga jäi teivashüppes õnnetult tulemuseta. Leemeti sõnul on tema vorm koduse võistluse eel jätkuvalt hea.

"Nagu kümnevõistlejatel ikka, päris terve ei ole kunagi," naeris Leemet. "Aga ma arvan, et vormi poolest on kõik hästi. Viimasel võistlusel kolm nädalat tagasi olin rekordigraafikus, aga siis tuli õnnetu null ja seal jäi kõvasti sisse. Ma arvan, et olen suutnud seda vormi hoida."

"Hooaeg on olnud väga pikk, jaanuaris sai juba võistlema hakatud ja ega meil pausi sisehooajal polnudki. Järjest olen pannud, olen üritanud seda hoida ja arvan, et hoog peaks sees olema."