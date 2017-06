"Suur Võidusõit": Raimo Kulli pakub soomlastele Porsche sarjas konkurentsi

Laupäeval ja pühapäeval Pärnu külje all auto24ringil toimuval "Suurel Võidusõidul" on üheks klassiks nii Põhja-Euroopa meistrivõistluste kui Soome meistrivõistluste arvestuses Porsche GT3 Cup Challenge. Kokku tuleb rajale üle 10 Porsche ja kodusel rajal asub Soome sõitjatele vastu Raimo Kulli, kes selles sarjas teeb tänavu esimese stardi.

Möödunud aastal osales ta samas sarjas. Viie etapi kümnest sõidust võitis ta pooled ja oli kahes sõidus pjedestaalil, üldises punktitabelis oli ta hooaja lõppedes Emil Westmani järel teine. Tänavu on Kulli sõitnud Balti kestvussõidu meistrivõistlustel EST1Racing meeskonnaga ja peale kahte etappi ollakse seal teisel kohal.

"Vaatamata sellele, et me sarjas ei osale, ei saanud kodusest suurvõistlusest kuidagi eemale jääda," rääkis Kulli. "Usun, et tuleb lõbus nädalavahetus ja rahval on, mida rajal ja ka raja ääres vaadata. Ma pole Soome sarja sellel aastal väga tähelepanelikult jälginud, kuid usun, et seal on kiireid sõitjaid ja saame pakkuda pingelist võidusõitu. Loomulikult tahan kodurajal võita, see on eesmärk."

"Suur Võidusõit", mis sõidetakse suuremalt jaolt 1.-2. juulil Pärnu külje all auto24ringil, on Põhja-Euroopa, Soome ja Eesti meistrivõistluste etapiks. Reedel, 30. juunil on kavas juba vabatreeningud ja kvalifikatsioonid ning esimene võistlussõit klassile HRX V8 Thunder Race. Laupäeval algab päev esimese stardiga kell 9.00, kui rajale lähevad Põhja-Euroopa meistrisarja punkte püüdvad F4 klassi noored vormelipiloodid. Kell 11.45 on võistluse pidulik avamine ja kell 12.00 jätkuvad võistlussõidud. Pühapäeval algavad võistlussõidud kell 10.00.

Kahel võistluspäeval, 1.-2. juulil pakutakse pealtvaatajatele lisaks tippvõistlustele ka meelelahutust. Avatud on koguperelaat koos laste mänguaala ja atraktsioonidega, toimub erinevaid tehnikaalaseid esitlusi, laupäevasel kontserdil, mis algab kell 11.00, astub üles Quukivi ning hoogu lisab Jaan Kirss.