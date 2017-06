Läti koondises käärib: mängijad nõuavad pikaaegse treeneri lahkumist

Läti võrkpallikoondist on ootamas muutused, sest koondislased ei soovi enam senise peatreeneri Raimonds Vilde käe all mängida. Põhjuseks on meeskonna viimaste aastate paigalseis.

Mitmed Läti koondislased, eesotsas võistkonna liidrite Hermans Egleskalnsi, Deniss Petrovsi ja Romans Saussiga, andsid teada, et koondise juhtimises on vaja kiireid ja radikaalseid muutusi, kirjutab volley.ee. Selle põhjuseks on viimaste aastate paigalseis, kui Läti meeskond ei ole Vilde käe all, kes on koondist juhtinud juba üle 10 aasta, kordagi EM-finaalturniirile jõudnud. Samas tuuakse välja, et Eesti on selle aja jooksul sama suutnud juba neljal korral.

"Raske on leida motivatsiooni maksimumi andmiseks, kui seda ei tee peatreener. Iga ebaõnnestumise järel toob ta välja kogemuste puuduse, aga kas see käib ainult meie või ka peatreeneri enda kohta? ja seda olukorras, kus enamus koondislasi teevad kaasa tugevas välisliigas. Viimase viie-kuue aasta jooksul ei ole toimunud mingit edasiminekut," rääkisid mängijad avalikus pöördumises.

Võrkpallurite sõnul koondisel uutest kosilastest, kes oleksid nõus Vilde koha sisse võtma, puudust ei ole: "Näiteks tänavuse MM-valiksarja mängudele Sloveeniasse sõitsime 14 tundi läbi Euroopa ja juba järgmisel päeval toimus ülioluline mäng Iisraeliga. See ei ole normaalne olukord. Mitmed välismaa treenerid oleksid nõus Läti koondist juhendama ja palk ei ole nende jaoks kõige tähtsam, seega ei saa alaliit rahaliste vahendite puuduse taha pugeda."

Kuuldavasti oleksid mitmed treenerid, sealhulgas üks Belgia kõrgliigast, sisuliselt kommiraha eest nõus lätlasi juhendama. Seega on mõistetav, et nii mängijad kui fännid soovivad muutusi ja näha, kui palju suudaks meeskond uue juhendajaga edasi areneda. Kuid mängijate sõnul viimasel kohtumisel Läti alaliidus erilist initsiatiivi muutusteks üles ei näidatud. Vilde survestamist võetakse aga täie tõsidusega, sest juhtivmängijad ei ole nõus tema käe all tänavusel universiaadil koondist esindama.