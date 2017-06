Noorte olümpiamängudel tarvitati tuhandete eurode eest alkoholi

2016. aasta veebruaris toimunud noorte taliolümpial võistles umbes 1100 14-18 aasta vanust sportlast, lisaks oli mängudel ametis mitu tuhat noort vabatahtlikku. NIF kulutas valitud külaliste, kelle hulka kuulusid ärimehed, sponsorid ja avaliku sektori esindajad, majutamisele, söötmisele ning jootmisele kokku 380 000 eurot, alkoholile kulus sellest 15 000-20 000 eurot.

VG sõnul osteti üheksa päeva kestnud mängudeks 265 pudelit veini, lisaks toimusid veel mitmed eelarvest eraldi toimunud õhtusöögid. Näiteks võõrustas parlamendispiiker Olemic Thommessen kahel korral ROK-i ning Norra ja Taani kuningakodade liikmeid, 17 500 eurot maksma läinud kohtumised maksis samuti kinni NIF. Võistluste eelarve ületati umbes 120 000 euroga.

NIF-i kommunikatsioonidirektori Niels Röine sõnul on loomulik, et alaealiste spordimängudel tarvitatav alkoholikogus tekitab inimeste seas vastakaid reaktsioone. "Meil on NIF-is olnud üldine alkoholiteemaline vestlus," kinnitas Röine TV2-le.

"See on näide sellest, kuidas Norra spordiorganisatsioonid peavad enda jaoks väärtused selgemaks tegema ning me oleme tulevikku silmas pidades viinud sisse ka mõned protseduurilised muudatused. Me oleme neid küsimusi endile esitanud ja vastus on lihtne - me peame oma väärtuseid hoidma rohkem au sees kui me seda noorte OM-il tegime," sõnas Röine.