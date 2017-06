Rakke rattamaratoni korraldaja sai nippe maastikurattamaratoni MM-ilt

Maratoni korraldaja Enno Eilo lubab, et tänavune rada tuleb läbi ajaloo leebeim. "Mul on siin ühe väga keerulise maratoni kokku panemiseks materjali piisavalt, kuid otsustasin sellel aastal veidi teise suuna kasuks," sõnas Eilo portaalile Rattauudised.ee. "Ässade jaoks on see võib-olla tavapärasest kiirem vajutamismaraton, kuid hea tulemuse tegemiseks ning võitmiseks tuleb oma sõit eelnevalt siiski taktikaliselt läbi mõelda."

Tõusumeetreid lubavad rajameistrid umbes pooltuhat, mille hulka jääb nii Rakke linnamägi ja Edru voor, aga ka Põhja-Eesti kõrgeim tipp Emumägi, kuhu planeeritakse põhivõistluse vahefiniš. "Traditsiooniliselt pakume seal ratturitele midagi üllatavat. Varasemalt on seal näiteks jagatud sefiiri, rabarberit ja maasikaid, käsitööleiba ja rohkelt kummikomme. Viimased osutusid isegi nii populaarseks, et panime need oma teeninduspunktide põhimenüüsse," ütles korraldaja.

Lihtsamaks teevad raja Eilo arvates tehnilisi kohti ühendavad pikemat lõigud, kus ratturid saavad nii jalga puhata kui jõuvarusid täiendada. Rohkem saab mõnusaks kulgemiseks olema ka kruusa- ja põllutee lõike.

"Keerulisemad kohad on Emumägi ja vanema singel, sest mõlemad tuleb läbida harjumuspärasele suunale vastupidiselt. Muide, vanaema singli nime viis rahva sekka rattamaratoni kokkuvõtvat saadet kommenteerinud Lembitu Kuuse. Minu ema karjatas seal kunagi lehmi, kes põõsaste vahele rajad sisse tallasid. Tegime need ühel hetkel sõidukõlbulikuks ja hakkasime omavahel suusoojaks vanaema singliks kutsuma."

Äsja Greete Steinburgiga koos Lõuna-Saksamaalt maastikurattamaratoni MM-ilt naasnud Enno Eilo sai sealsetelt korraldajatelt Rakkes rakendamiseks mitmeid häid nippe.

"Käisin seal tegelikult juba kolmandat korda ning korralduslikku poolt saab tõesti võrrelda mõne väga hea produktsiooniga popmuusika kontserdiga. Paar nädalat tagasi Austrias peetud võistlusega oli see nagu öö ja päev. Hüva nõu sain eelkõige näiteks raja tähistamise ja lastesõitude korraldamise osas. Nende liikluskorraldus avaldas samuti muljet, sest kogu töö oli antud politsei kätte. Meil ei tuleks see kõne allagi, pole lihtsalt selliseid vahendeid," tõdes Eilo.