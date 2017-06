Cracoviaga liitunud Zenjov: see on suur ja pika ajalooga klubi

"Mul on väga hea meel siin olla, see on minu jaoks uueks kogemuseks ning loodan aidata meeskonna esitusi parandada," rääkis Zenjov Cracovia ametlikule YouTube'i kanalile postitatud videos.

"See on suur klubi pika ajalooga, samuti on ametis uus peatreener ning ma usun, et saab olema väga huvitav. Lugesin klubi kohta internetist - see on Poola vanim ning neil on suurepärased fännid."

"Ma olen ründaja, seega tahan lüüa väravaid, jagada sööte ning aidata meeskonnal kõik kohtumised võita," rääkis Zenjov isiklikest ambitsioonidest.

Eestlane sõlmis Krakowi klubiga aastapikkuse lepingu, võimalusega seda veel ühe hooaja võrra pikendada.