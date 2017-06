TÄNA OTSE | Portugal kohtub esimeses poolfinaalis Tšiiliga

Valitsev Euroopa meister on Venemaale tulnud kindla plaaniga maailmajagude karikas koju viia ning siiani on kõik nende jaoks töötanud õlitatult. Avamängus Mehhikoga 2:2 viiki mänginud portugallased alistasid seejärel võõrustajariigi Venemaa 1:0, viimases alagrupivoorus ei jätnud Portugal Uus-Meremaa vastu midagi juhuse hooleks ning võttis ülekaaluka 4:0 võidu. Sealjuures on Portugali peatreener Fernando Santos saanud meeskonna koosseisu roteerida ja põhimeestele puhkust anda - ainsa väljakumängijana pole murule saanud joosta kaitsja Luis Neto.

Tšiili on turniiril jätkanud neile omast energilist mängu ning suutnud seda kohati teha väga kõrgel tasemel, kuigi küsimus, mis püstitati juba enne turniiri algust, on jätkuvalt õhus - kas Tšiili vananev koosseis on võimeline nii mängima ka järgmisel suvel toimuval MM-il? Arturo Vidal, Mauricio Isla ning Gonzalo Jara pole Venemaal veel puhkust saanud, Tšiili oli viimases alagrupivoorus hädas nooruslikuma ning dünaamilise Austraaliaga ning on selge, et palju pole MM-valiksarja Lõuna-Ameerika tsoonis neljandal kohal oleval koondisel enam paaki jäänud. Et superstaaride saapad jäävad uuele põlvkonnale ilmselt mõne numbri võrra liiga suureks, on järgmine suvi Tšiili viimaseks võimaluseks midagi suurt korda saata ning valitseva Euroopa meistri alistamine oleks MM-ile mõeldes sobivaks tormihoiatuseks.

"Ma usaldan oma meeskonda ja ma olen vääramatult enesekindel," teatas Portugali juhendaja Fernando Santos poolfinaalile eelnenud pressikonverentsil. "Ma läheksin nende mängijatega kasvõi maailma lõppu välja. Tšiilil on väga häid pallureid, nad on dünaamilised, agressiivsed ja võitluslikud. Nad ei ole traditsiooniline meeskond ja me oleme selleks valmistunud - me teame nende häid külgi ja nagu igal meeskonnal, on neil ka nõrgad omadused. Portugal on peafavoriit tiitlile."

Tšiili peatreener Juan Antonio Pizzi ja tema portugallasest ametikaaslane tunnevad üksteist juba kaua, sest toona oma mängijakarjääri lõpul olnud 32-aastane ründaja liitus 2000. aastal Santose juhendatud Portoga. "Oli au ja rõõm koos Juan Antonioga seda aega jagada," meenutas Santos ajalehele AS. "Juan Antonio on džentelmen, me rääkisime jalgpallist palju ning oli selge, et tema tulevik jätkub mängu juures. Siin me nüüd oleme."

Üks huvitav fakt seob Tšiili juhendajat Portugali koondisega veel. Portugali koondise ning Lissaboni Benfica keskväljamees Luis Miguel Afonso Fernandes on laiemale avalikkusele tuntud Pizzi nime all, inspireerituna argentiinlase lühikesest karjäärist Portugalis. "Kui ta mängimist alustas, sain tänu meediale tema nimevalikust teada ning olime ühes Hispaania raadiojaamas koos ka eetris," sõnas vanem Pizzi. "Ma ei jõua ära oodata, et teda tervitada."

Võimalikud algkoosseisud:

Portugal (4-4-2): Rui Patricio - Semedo, Jose Fonte, Bruno Alves, Cedric - Carvalho, Adrien, Andre Gomes, Bernardo Silva - Ronaldo, Andre Silva

Tšiili (4-3-3): Bravo – Mena, Medel, Roco, Isla – Vidal, Diaz, Aranguiz – Sanchez, Vargas, Fuenzalida